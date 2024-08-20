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В Германии цены производителей падают 13-й месяц подряд

Ведомости

В Германии в июле 2024 г. цены производителей сократились на 0,8% в годовом исчислении из-за резкого снижения цен на энергоносители, цены снижаются 13-й месяц подряд, следует из отчета Федерального статистического управления Destatis.

Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,6% в июне 2024 г., но отрицательная динамика сохраняется уже 13 месяцев подряд. Энергоносители подешевели на 4,1% в июле 2024 года, чем в июле 2023 г., а природный газ – на 12,3%, тогда как электроэнергия – на 9,2%.

Стоимость промежуточных товаров тем временем повысилась на 0,3%, средств производства – на 2%, в том числе транспортных средств – на 1,3%. Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,6%. Потребительские товары длительного пользования повысились в цене на 0,7%.

Как отмечают в управлении, цены на промежуточные товары в июле 2024 г. были на 0,3% выше, чем годом ранее. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 0,2%. В отдельных группах продуктов развитие цен было непоследовательным.

14 августа стало известно, что потребительские цены в США выросли в июле на 0,2% после того, как в июне они снизились на 0,1%. За год индекс потребительских цен вырос на 2,9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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