В Германии цены производителей падают 13-й месяц подряд
В Германии в июле 2024 г. цены производителей сократились на 0,8% в годовом исчислении из-за резкого снижения цен на энергоносители, цены снижаются 13-й месяц подряд, следует из отчета Федерального статистического управления Destatis.
Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,6% в июне 2024 г., но отрицательная динамика сохраняется уже 13 месяцев подряд. Энергоносители подешевели на 4,1% в июле 2024 года, чем в июле 2023 г., а природный газ – на 12,3%, тогда как электроэнергия – на 9,2%.
Стоимость промежуточных товаров тем временем повысилась на 0,3%, средств производства – на 2%, в том числе транспортных средств – на 1,3%. Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,6%. Потребительские товары длительного пользования повысились в цене на 0,7%.
Как отмечают в управлении, цены на промежуточные товары в июле 2024 г. были на 0,3% выше, чем годом ранее. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 0,2%. В отдельных группах продуктов развитие цен было непоследовательным.
14 августа стало известно, что потребительские цены в США выросли в июле на 0,2% после того, как в июне они снизились на 0,1%. За год индекс потребительских цен вырос на 2,9%.