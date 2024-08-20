В Германии цены производителей падают 13-й месяц подряд

Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,6% в июне 2024 г., но отрицательная динамика сохраняется уже 13 месяцев подряд. Энергоносители подешевели на 4,1% в июле 2024 года, чем в июле 2023 г., а природный газ – на 12,3%, тогда как электроэнергия – на 9,2%.