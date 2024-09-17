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Bloomberg: Unicredit намерен увеличить свою долю в Commerzbank до 30%

Ведомости

Итальянская финансовая группа Unicredit планирует увеличить свою долю владения акциями банка Commerzbank с 9 до 30%. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, группа собирается в ближайшее время подать заявку в Европейский центральный банк на получение разрешения на увеличение доли в банке. В случае получения разрешения регулятора и увеличения своей доли Unicredit получит право выдвинуть предложение о поглощении банка.

О предполагаемой сделке одобрительно высказалось руководство ЕЦБ, включая главу регулятора Кристин Лагард. Отмечается, что она может стать успешным примером в сфере трансграничных слияний и поглощений в Европе.

11 сентября Financial Times сообщила, что UniCredit купил 9% акций Commerzbank и предпринимает нормативные меры для дальнейшего увеличения своей доли.

12 сентября генеральный директор UniCredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить UniCredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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