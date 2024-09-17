Bloomberg: Unicredit намерен увеличить свою долю в Commerzbank до 30%
Итальянская финансовая группа Unicredit планирует увеличить свою долю владения акциями банка Commerzbank с 9 до 30%. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, группа собирается в ближайшее время подать заявку в Европейский центральный банк на получение разрешения на увеличение доли в банке. В случае получения разрешения регулятора и увеличения своей доли Unicredit получит право выдвинуть предложение о поглощении банка.
О предполагаемой сделке одобрительно высказалось руководство ЕЦБ, включая главу регулятора Кристин Лагард. Отмечается, что она может стать успешным примером в сфере трансграничных слияний и поглощений в Европе.
11 сентября Financial Times сообщила, что UniCredit купил 9% акций Commerzbank и предпринимает нормативные меры для дальнейшего увеличения своей доли.
12 сентября генеральный директор UniCredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении акций. Он уточнил, что банк сохраняет гибкость в отношении того, что будет дальше. Согласно подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить UniCredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Тем самым банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией ЕС.