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Медведев поручил «Единой России» подготовить поправки к проекту бюджета

Ведомости

«Единая Россия» должна проработать поправки в бюджет на 2025-2027 гг. с комитетом Госдумы по бюджету и налогам и правительством. Такое поручение дал председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии с членами правительства, сообщили в партии.

ЕР предлагает увеличить субсидии на развитие агропромышленного комплекса (АПК), рассказал Медведев. Это касается комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранения водных биологических ресурсов.

Также, по словам Медведева, необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития, увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих ученых и др.

Председатель партии заявил о недопустимости «очевидных перекосов» при формировании бюджета. «Очевидно, что и денег всегда не хватает, а экономике, которая вынуждена финансировать в повышенном размере военные расходы, – тем более, но, главное, в таких ситуациях не допустить очевидных перекосов. Потому что и победы нужно достигнуть, и, с другой стороны, – развиваться нужно, это очень тонкая работа», – сказал он.

Медведев при этом отметил, что «Единая Россия» при работе над документом с кабмином достигли главной цели – финансирования послания президента и положений народной программы партии.

24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027-м – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п. п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.

После принятия инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсуждать положения документа и готовить поправки. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании заявил, что новые показатели российской экономики показывают не восстановление до уровня «доковидного» периода, а новое качество. В том числе страна «сошла с нефтяной иглы и это главное, это новое качество нашей экономики», сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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