На 1 октября в САРах зарегистрировано 515 участников

По данным на 1 октября 2025 г. в специальных административных районах (САР) зарегистрировано 515 действующих участников. Среди них – 510 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и три международных личных фонда, сообщил «Ведомостям» источник в Минэкономразвития.