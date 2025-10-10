На 1 октября в САРах зарегистрировано 515 участников
По данным на 1 октября 2025 г. в специальных административных районах (САР) зарегистрировано 515 действующих участников. Среди них – 510 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и три международных личных фонда, сообщил «Ведомостям» источник в Минэкономразвития.
На острове Октябрьский пребывают 383 участника – 378 международных компаний, два международных общественно полезных фонда и три международных личных фонда. Еще 132 компании зарегистрированы на острове Русский, уточнил источник.
С начала 2025 г. в САРах зарегистрировано 96 участников, из которых 72 международные компании – на острове Октябрьский и 24 – на острове Русский.
На конец 2024 г. совокупный объем осуществленных инвестиций достиг 112 млрд руб., рассказал он.
Минэк намерен внести поправки в закон от 26 марта 2022 г., устанавливающий правила перерегистрации компаний в САРы. В частности, предполагается продление упрощенной процедуры смены юрисдикции (редомициляции) для международных холдинговых компаний и международных фондов до конца 2026 г.