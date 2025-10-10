Кабмин одобрил увеличение вычета по семейным инструментам до 1 млн рублей
Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится на 100 000 руб. до 500 000 руб. на каждого родителя, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Максимальная сумма вычета в таком случае повысится для семьи на 200 000 руб. и достигнет 1 млн руб. По данным ведомства, вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей.
Кроме того, повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений родители смогут получить до 24-летия ребенка, если он учится очно.
1 сентября стало известно, что участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) получили первое софинансирование от государства. По данным Минфина, всего около 2,6 млн гражданам направят почти 52 млрд руб. в общей сложности.