Кабмин одобрил увеличение вычета по семейным инструментам до 1 млн рублей

Максимальная сумма вычета в таком случае повысится для семьи на 200 000 руб. и достигнет 1 млн руб. По данным ведомства, вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей.