Кабмин одобрил увеличение вычета по семейным инструментам до 1 млн рублей

Ведомости

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений увеличится на 100 000 руб. до 500 000 руб. на каждого родителя, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Максимальная сумма вычета в таком случае повысится для семьи на 200 000 руб. и достигнет 1 млн руб. По данным ведомства, вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей.

Кроме того, повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений родители смогут получить до 24-летия ребенка, если он учится очно.

1 сентября стало известно, что участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) получили первое софинансирование от государства. По данным Минфина, всего около 2,6 млн гражданам направят почти 52 млрд руб. в общей сложности.

