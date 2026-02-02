ЦБ повысил официальный курс доллара до 77 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 3 февраля на уровне 77,02 руб., повысив его на 1,29 руб.
Евро подорожал на 0,78 руб. и стал равен 91,25 руб. Курс юаня ЦБ повысил до 11,05 руб. – на 0,19 руб.
На 2 февраля Центробанк установил курс доллара на уровне 75,73 руб., евро – 90,46 руб., юаня – 10,86 руб.
Внебиржевой курс доллара на Forex увеличился на 1,72% и достиг 77,04 руб. по состоянию на 12:10 мск 2 февраля. Курс американской валюты поднялся выше 77 руб. впервые с 22 января 2026 г.