Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 77 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 3 февраля на уровне 77,02 руб., повысив его на 1,29 руб.

Евро подорожал на 0,78 руб. и стал равен 91,25 руб. Курс юаня ЦБ повысил до 11,05 руб. – на 0,19 руб.

На 2 февраля Центробанк установил курс доллара на уровне 75,73 руб., евро – 90,46 руб., юаня – 10,86 руб.

Внебиржевой курс доллара на Forex увеличился на 1,72% и достиг 77,04 руб. по состоянию на 12:10 мск 2 февраля. Курс американской валюты поднялся выше 77 руб. впервые с 22 января 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте