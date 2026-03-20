Набиуллина оценила влияние войны на Ближнем Востоке на экономику России
Влияние событий на Ближнем Востоке на Россию будет зависеть от продолжительности конфликта. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Ситуация в ближневосточном регионе в целом существенно влияет на конъюнктуру мировых рынков, отметила она. Один из каналов влияния этих событий на Россию – более высокие цены на нефть.
В долгосрочной перспективе эскалация может неблагоприятно повлиять на инфляцию в мире, а также нарушить поставки ресурсов, добавила она. Это будет влиять на издержки в мире, а проблемы с логистикой могут повлиять на показатели российского экспорта.
Совет директоров ЦБ по итогам заседания 20 марта снизил ключевую ставку до 15% годовых. Решение было принято в связи с замедлением инфляции. Вместе с тем, преобладающими на среднесрочную перспективу остаются проинфляционные риски.
Такие риски связаны с ухудшением состояния мировой экономики, ростом глобального ценового давления из-за геополитической напряженности, возможным отклонением российской экономики от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, указали в российском регуляторе.