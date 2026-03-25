Оставшиеся в РФ компании недружественных стран увеличили доходы на $5 млрд
Среди 100 крупнейших по выручке корпораций недружественных стран 31 продолжила свою деятельность в России после 2022 г. В среднем такие бизнесы смогли нарастить доходы на $5 млрд в год, или на 10%, подсчитали «Ведомости», основываясь на отчетности компаний.
Лидирующие позиции по выручке заняли табачные корпорации Philip Morris и Japan Tobacco. В 2023 г. они получили 591 млрд и 565 млрд руб. соответственно, увеличив доход на 13 и 37% в сравнении с 2021 г. Кроме того, выручку нарастил Raiffeisenbank. Показатель увеличился с 126 млрд руб. в 2021 г. до 238 млрд руб. в 2024 г. (89%). Чистая прибыль также значительно выросла: в 2021 г. она составляла 38 млрд руб., а в среднем за 2022–2025 гг. – 119 млрд руб.
По подсчетам, компании дружественных стран, которые заместили в России ушедших западных конкурентов, смогли удвоить выручку с $21 млрд в 2021 г. до $42 млрд в 2024 г. В топ-10 по обороту на территории страны вошли сразу три китайских автоконцерна – Chery, Great Wall Motor и Geely. Они нарастили доходы в России в 4–10 раз до 400–600 млрд руб.
«Ведомости» выяснили, что сотня крупнейших бизнесов из недружественных России стран недополучили $348 млрд выручки и $16 млрд чистой прибыли с 2022 до 2025 г. Компании теряли по $4 млрд чистой прибыли в год. При этом ушедшие с российского рынка бизнесы недополучали $6,1 млрд, а оставшиеся были в плюсе на $2,1 млрд.