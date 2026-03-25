Оставшиеся в РФ компании недружественных стран увеличили доходы на $5 млрд

Лидирующие позиции по выручке заняли табачные корпорации Philip Morris и Japan Tobacco. В 2023 г. они получили 591 млрд и 565 млрд руб. соответственно, увеличив доход на 13 и 37% в сравнении с 2021 г. Кроме того, выручку нарастил Raiffeisenbank. Показатель увеличился с 126 млрд руб. в 2021 г. до 238 млрд руб. в 2024 г. (89%). Чистая прибыль также значительно выросла: в 2021 г. она составляла 38 млрд руб., а в среднем за 2022–2025 гг. – 119 млрд руб.