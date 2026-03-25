Главная / Экономика /

Клишас: комитет СФ поддержит проект о сроках деприватизации

Ведомости

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) поддержит законопроект Минэкономразвития о закреплении срока давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

Речь идет о проекте поправок в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Согласно инициативе, в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации (например, при изъятии такого имущества) должны действовать сроки исковой давности и правила их исчисления, указанные в ГК РФ (три года с момента выявления нарушения). Максимальный срок по искам об истребовании имущества должен составлять не более 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

Документ был подготовлен по поручению президента, данного на ПМЭФ-2025 г., для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. 23 марта проект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности (КЗД).

Новости СМИ2
