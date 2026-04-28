Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LENT2 110-1,49%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 702,37-1,1%RTSI1 139,71-0,95%RGBI119,31-0,13%RGBITR777,76-0,09%
Главная / Экономика /

Проект о регулировании криптовалют поступит в Госдуму на следующей неделе

Законопроект о налоговом регулировании криптовалют поступит в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на «Альфа-саммите».

1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля нижняя палата парламента приняла их в первом чтении.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют. Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля.

В частности, министерство предложило внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, к примеру, ее обмена. Ведомство также рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев, обменников цифровых валют и «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска, исключением станет продажа лицензий на ПО. Кроме того, от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.

