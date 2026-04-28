Проект о регулировании криптовалют поступит в Госдуму на следующей неделе
Законопроект о налоговом регулировании криптовалют поступит в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на «Альфа-саммите».
1 апреля 2026 г. правительство внесло в Госдуму два проекта федерального закона, направленных на регулирование оборота цифровых валют и совершенствование законодательства в области цифровых прав. 21 апреля нижняя палата парламента приняла их в первом чтении.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют. Документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля.
В частности, министерство предложило внести в НК отдельную статью 214.12, регулирующую уплату НДФЛ при продаже или других видах выбытия цифровой валюты, к примеру, ее обмена. Ведомство также рассчитывает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев, обменников цифровых валют и «сопутствующие услуги» в сфере их обмена и выпуска, исключением станет продажа лицензий на ПО. Кроме того, от налогообложения планируется освободить реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, удостоверяющих исключительно денежные требования.