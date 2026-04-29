Орешкин: мировая экономика «кормит» американские банки

Текущая модель глобальной экономики приводит к искажениям и не приносит значимых выгод большинству стран, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на площадке Национального центра «Россия» в рамках «Открытого диалога».

По его словам, сложившаяся система фактически работает в интересах американского финансового сектора. «Весь мир просто кормит американские банки и не получает на самом деле с этого большой выгоды, только ограничения и другие искажения в экономической активности», – отметил Орешкин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что такие дисбалансы постепенно приведут к неизбежным изменениям в мировой экономике. По его оценке, признаки трансформации уже проявляются в росте волатильности, политических кризисах и военных конфликтах.

28 апреля Орешкин также сказал, что западная финансовая система становится более прожорливой и неэффективной. По его словам, те волны экономического роста, которые наблюдались во второй половине XX в., в самом начале XXI в. в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы.

Сейчас глобальные расходы на финансовый сектор США, по данным Орешкина, составляют более 2% мирового ВВП: «Она [западная финансовая система] становится все более прожорливой, менее эффективной и уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь