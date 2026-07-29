«Сбер» понизил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0–0,5%

На Петербургском международном экономическом форуме в июне Путин заявлял, что по итогам 2026 г. инфляция ожидается на уровне 5,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – говорил президент.