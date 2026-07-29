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«Сбер» понизил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0–0,5%

Ведомости

«Сбер» понизил прогноз роста ВВП России на 2026 г. с 0,5–1% до 0–0,5%. Об этом финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил в ходе телефонной конференции.

Одновременно аналитики банка повысили прогноз по инфляции на 2026 г. с 6–6,5% в апрельском прогнозе до 6,5–7%.

22 июля президент России Владимир Путин сообщал, что ВВП страны за первые пять месяцев 2026 г. вырос на 0,2%. «ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос», – отмечал глава страны. По его словам, одним из ключевых факторов роста оставался внутренний спрос со стороны государства, бизнеса и населения.

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Президент также рассказывал, что в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 млрд руб. Этому, по его словам, способствовал рост как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.

29 июля руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что ведомство ожидает дальнейшего роста ненефтегазовых доходов бюджета России. По его словам, даже при возможной нестабильности цен на углеводороды налоговая система способна обеспечить выполнение плановых показателей.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне Путин заявлял, что по итогам 2026 г. инфляция ожидается на уровне 5,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – говорил президент.

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