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Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Расплатился постом за тайны ФРС

Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер ушел в отставку из-за нарушения тайны

В 2012 году он поделился с аналитиком планами ФРС раньше, чем они стали публичными
Отставка Лэкера – беспрецедентна для чиновника ФРС такого уровня
Отставка Лэкера – беспрецедентна для чиновника ФРС такого уровня
Yuri Gripas / REUTERS

Об отставке Лэкер сообщил во вторник. «Я прошу прощения у коллег и общества, интересам которого служу», – говорится в его заявлении, переданном через юридическую фирму McGuire Woods. «В 2012 г. мое поведение не соответствовало политике конфиденциальности, – отмечает он, – поэтому я покидаю ФРС». Лэкер занимал пост президента ФРБ Ричмонда с августа 2004 г., в январе 2017 г. он говорил о планах уйти в отставку в октябре.

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