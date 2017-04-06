Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер ушел в отставку из-за нарушения тайны

В 2012 году он поделился с аналитиком планами ФРС раньше, чем они стали публичными

Об отставке Лэкер сообщил во вторник. «Я прошу прощения у коллег и общества, интересам которого служу», – говорится в его заявлении, переданном через юридическую фирму McGuire Woods. «В 2012 г. мое поведение не соответствовало политике конфиденциальности, – отмечает он, – поэтому я покидаю ФРС». Лэкер занимал пост президента ФРБ Ричмонда с августа 2004 г., в январе 2017 г. он говорил о планах уйти в отставку в октябре.