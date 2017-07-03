Межтопэнергобанку не хватает наличности

На прошлой неделе банк перестал обслуживать клиентов, сейчас он объяснил, что с ним случилось

На состоянии банка сказался кризис в строительстве, а также нехорошие слухи Евгений Разумный / Ведомости

ПАО «Межтопэнергобанк» сообщил, что испытывает затруднения при расчетах из-за нехватки доступной ликвидности. 30 июня стало известно, что банк перестал обслуживать физических и юридических лиц по всей стране. «Наличных денег в банке нет», – сказал в тот день «Интерфаксу» сотрудник одного из подразделений кредитной организации в Новосибирске. Позднее пресс-служба банка сообщила о техническом сбое в работе программного обеспечения. Технические проблемы усугубились из-за паники и возросшего числа обращений клиентов за деньгами, банк перестал справляться с запросами, признали в организации.

«Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности в строительной сфере, – говорится в новом сообщении на сайте Межтопэнергобанка. – Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение "МСП банком" графика погашения предоставленных кредитов».

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, до прошлой недели банк «своевременно и точно» обслуживал клиентов и поддерживал ликвидность на необходимом уровне.

Потерю наличности вызвало «активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями», утверждает банк. Из-за этого выросла нагрузка на информационные системы организации, они «не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов», объясняет Межтопэнергобанк. До 2 июля банк продолжал осуществлять расчеты в кассах офисов, системах ДБО и с помощью банкоматов, следует из его сообщения .

Все деньги на счетах «в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена», заверяет банк клиентов. Организация также напоминает, что является участником системы страхования вкладов и застраховала все деньги на счетах, картах и вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в объеме, предусмотренном законодательством.

Платежи по действующим обязательствам банк принимает. Системы дистанционного обслуживания работают в информационном режиме, клиенты могут узнать, сколько денег у них на счетах, получить историю операций и электронные выписки.

Что будет дальше, банк будет сообщать по мере поступления дополнительной информации.

По данным отчетности, которую получает Банк России, по величине активов Межтопэнергобанк занимает 107-е место в стране, сообщает ТАСС. По данным «Интерфакса», по итогам I квартала 2017 г. банк занимал по размеру активов 93-е место в России. Акционерами Межтопэнергобанка являются несколько физлиц, в основном из числа топ-менеджмента кредитной организации. В частности, напрямую и через двух юрлиц около 25% банка принадлежит его председателю правления Юрию Шутову.