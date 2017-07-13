Глобальным банкам-кастодианам могут дать прямой доступ к открытию счетов

Астанин считает, что прямой допуск кастодианов может предотвратить проблемы с размещением суверенных евробондов Сергей Портер / Ведомости

Предправления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин заявил в интервью «Интерфаксу», что глобальным банкам-кастодианам необходимо напрямую открывать счета в НРД — это позволит привлечь на рынок новых иностранных инвесторов. До сих пор право открыть счет в НРД есть только у иностранных центральных депозитариев и российских компаний, а глобальным банкам необходимо делать это через российскую «дочку» или другого участника.

На недавнем заседании международного инвестиционного комитета (при НРД) представители крупнейших мировых финансовых институтов, оперирующих в России — BNY Mellon, Raiffeisen Bank, Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, SEB, Societe Generale, — указывали, что невозможность открыть счет иностранного номинального держателя напрямую в НРД — «это регуляторная дискриминация», рассказал Астанин. Иностранные инвесторы убеждены, что такое регулирование ущемляет их интересы и права, а также «девальвирует ценность рынка в их глазах». НРД и инвестбанки обсуждают такую возможность с Минфином. Для этого, по его словам, необходимо внести изменения в закон о центральном депозитарии.

«Есть группа сверхконсервативных инвесторов, которая придет в Россию только при условии открытия счетов напрямую в центральном депозитарии, — указывает Астанин. — Управлять этими активами будет локальный агент, как правило, дочерний банк, который гораздо лучше понимает специфику местного рынка». Он отметил, что российские кастодианы пока не поддерживают идею уравнять участников в правах, однако НРД не разделяет их беспокойства по поводу потери бизнеса. «На локальных рынках используются агентские модели, — напоминает он. — Так работают в России сейчас Euroclear и Clearstream». В 2014 г. мировые дуополисты на рынке расчетов Euroclear и Clearstream через счета иностранного номинального держания в НРД получили возможность проводить операции на российском рынке акций и облигаций. Впрочем, тогда российские участники тоже протестовали, опасаясь перетока ликвидности с российского рынка.

Международные депозитарии с 2012 г. работают на рынке ОФЗ. В результате доля нерезидентов в операциях с гособлигациями, по данным ЦБ, выросла с 7% в июле 2012 г. до 30,7% в мае 2017 г.

Астанин считает, что прямой допуск кастодианов может предотвратить проблемы с размещением суверенных евробондов. В мае 2016 г. размещение российских евробондов (первых после введения санкций) столкнулось с большими трудностями: Euroclear и Clearstream поначалу не хотели принимать выпуск. В итоге Минфину пришлось предложить премию — доходность выпуска составила целых 4,75% годовых. Позже долг допустили, но если бы Euroclear отказалась проводить расчеты с ОФЗ, это значительно снизило бы спрос на госдолг и сказалось бы на доходности дальнейших размещений. Все помнят ситуацию, которая сложилась в мае, и паузу со стороны международных депозитариев на осмысление геополитических рисков. Обсуждаемая модель, по мнению Астанина, минимизирует риски в будущем.