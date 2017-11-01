«ФК Открытие» допустил первый дефолт

ЦБ, предупреждавший, что держатели субординированных облигаций банка не получат денег, перешел от слов к делу

Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: «Открытие». Первый дефолт

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Один из держателей «старых» бондов «ФК Открытие» владеет бумагами примерно на $100 млн, рассказывали «Ведомостям» инвестор и сотрудник управляющей компании Ярослав Чингаев для Ведомостей

Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.

Два держателя пожаловались, что ни у них, ни у трасти (BNY Mellon Corporate Trustee, получить комментарии вчера вечером не удалось) нет информации о выплате купона. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки.