Финансы
Платный
Анна Холявко| Анна Еремина|Татьяна Воронова
Банки
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: «Открытие». Первый дефолт

«ФК Открытие» допустил первый дефолт

ЦБ, предупреждавший, что держатели субординированных облигаций банка не получат денег, перешел от слов к делу

Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.

Два держателя пожаловались, что ни у них, ни у трасти (BNY Mellon Corporate Trustee, получить комментарии вчера вечером не удалось) нет информации о выплате купона. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике