Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: «Открытие». Первый дефолт
«ФК Открытие» допустил первый дефолт
ЦБ, предупреждавший, что держатели субординированных облигаций банка не получат денег, перешел от слов к делу
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Один из держателей «старых» бондов «ФК Открытие» владеет бумагами примерно на $100 млн, рассказывали «Ведомостям» инвестор и сотрудник управляющей компании
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Держатели субординированных евробондов «ФК Открытие» на $500 млн с погашением в 2019 г. не получили купон. Согласно проспекту выпуска, выплаты должны были начаться 26 октября.
Два держателя пожаловались, что ни у них, ни у трасти (BNY Mellon Corporate Trustee, получить комментарии вчера вечером не удалось) нет информации о выплате купона. Один из собеседников указывает, что фактически банк допустил дефолт, так как не перечислил средства платежному агенту. Другой указывает, что трасти уже обратился к нему, чтобы подтвердить, что выплата не была произведена, так как прошли все сроки.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}