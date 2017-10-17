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ЦБ не смог остановить отток средств из «ФК Открытие» Ю. Гайсина / Для Ведомостей

Несмотря на старания руководителей Центробанка и временной администрации, удержать средства корпоративных клиентов в санируемом «ФК Открытие» не удалось, компании продолжают забирать деньги со счетов, следует из отчетности банка на 1 октября («Ведомости» с ней ознакомились, человек, близкий к банку, цифры подтвердил). За сентябрь юрлица забрали со счетов около 60 млрд руб., показали подсчеты «Ведомостей». Кроме того, на 35 млрд руб. сократились средства клиентов на брокерском обслуживании, указывает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, изучивший отчетность «ФК Открытие» по просьбе «Ведомостей».

Сентябрьский отток намного меньше августовского, а население и вовсе прекратило изымать деньги: за месяц средства населения в банке выросли на 1,1 млрд руб. до 389,1 млрд. В августе компании забрали из банка 199 млрд руб., вкладчики – 151 млрд. Отток средств юрлиц замедлился более чем втрое, говорил представитель «ФК Открытие», за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами и возврата ушедших.