Сбербанк не воспользовался бегством вкладчиков из «Открытия» и Бинбанка
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Бегство вкладчиков в качество на фоне санации двух крупных банков – «ФК Открытие» и Бинбанка – не отразилось на Сбербанке, традиционно выигрывающем от чистки банковского сектора. За сентябрь розничные депозиты в госбанке сократились на 0,4% до 11,55 трлн руб., следует из его отчетности. Другие банки пока не отчитались. При этом в целом по системе за месяц вклады выросли на 0,1% до 24,8 трлн руб., сообщил в среду Центробанк.
За III квартал Сбербанк также не нарастил вклады населения – это произошло впервые за несколько лет. За квартал госбанк, наоборот, потерял 0,5% розничных депозитов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. По подсчетам аналитика БКС Ольги Найденовой, в III квартале у госбанка был небольшой, «ближе к нулю», минус по вкладам физлиц. «Если учесть, что банк выплачивает вкладчикам проценты, часть которых остается на счетах, можно говорить о том, что люди средства частично забирали», – делает вывод она.
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