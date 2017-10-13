Сбербанк не воспользовался бегством вкладчиков из «Открытия» и Бинбанка

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С вкладами в Сбербанке в сентябре произошло что-то странное Максим Стулов / Ведомости

Бегство вкладчиков в качество на фоне санации двух крупных банков – «ФК Открытие» и Бинбанка – не отразилось на Сбербанке, традиционно выигрывающем от чистки банковского сектора. За сентябрь розничные депозиты в госбанке сократились на 0,4% до 11,55 трлн руб., следует из его отчетности. Другие банки пока не отчитались. При этом в целом по системе за месяц вклады выросли на 0,1% до 24,8 трлн руб., сообщил в среду Центробанк.

За III квартал Сбербанк также не нарастил вклады населения – это произошло впервые за несколько лет. За квартал госбанк, наоборот, потерял 0,5% розничных депозитов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. По подсчетам аналитика БКС Ольги Найденовой, в III квартале у госбанка был небольшой, «ближе к нулю», минус по вкладам физлиц. «Если учесть, что банк выплачивает вкладчикам проценты, часть которых остается на счетах, можно говорить о том, что люди средства частично забирали», – делает вывод она.