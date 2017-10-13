Финансы
Платный
Дарья Борисяк
Банки
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Вкладчики прошли мимо Сбербанка

Сбербанк не воспользовался бегством вкладчиков из «Открытия» и Бинбанка

Госбанк слишком сильно снизил ставки

Бегство вкладчиков в качество на фоне санации двух крупных банков – «ФК Открытие» и Бинбанка – не отразилось на Сбербанке, традиционно выигрывающем от чистки банковского сектора. За сентябрь розничные депозиты в госбанке сократились на 0,4% до 11,55 трлн руб., следует из его отчетности. Другие банки пока не отчитались. При этом в целом по системе за месяц вклады выросли на 0,1% до 24,8 трлн руб., сообщил в среду Центробанк.

За III квартал Сбербанк также не нарастил вклады населения – это произошло впервые за несколько лет. За квартал госбанк, наоборот, потерял 0,5% розничных депозитов, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. По подсчетам аналитика БКС Ольги Найденовой, в III квартале у госбанка был небольшой, «ближе к нулю», минус по вкладам физлиц. «Если учесть, что банк выплачивает вкладчикам проценты, часть которых остается на счетах, можно говорить о том, что люди средства частично забирали», – делает вывод она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике