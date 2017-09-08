Крах «ФК Открытие» не вызвал паники вкладчиков

Почти никто из крупных банков не повысил ставки по депозитам

Статья опубликована в № 4403 от 08.09.2017 под заголовком: Во вкладе все спокойно

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За последние два месяца рухнули два банка из тридцатки крупнейших Ярослав Чингаев для Ведомостей

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 5 сентября ввел вклад «Надежный» с повышенной ставкой для клиентов банков с отозванной лицензией или находящихся на санации, рассказала начальник управления пассивных операций УБРиРа Ольга Аксенова. Срок вклада «Надежный» – семь месяцев, ставка – до 8% годовых, минимальная сумма – 10 000 руб. Чтобы открыть такой вклад, понадобится предъявить УБРиРу договор, заключенный с банком на санации, или справку о выплаченной страховой компенсации от банка – агента Агентства по страхованию вкладов. Останется ли этот вклад в линейке банка, будет зависеть от спроса, говорит представитель УБРиРа. Пока клиенты интересуются им, уверяет она.

За последние два месяца рухнули два банка из тридцатки крупнейших: в июле ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра», у которого было 170 млрд руб. розничных вкладов, а в конце августа решил санировать «ФК Открытие» с 539 млрд руб. вкладов.

Остальные не спешат следовать примеру уральского банка.

Альфа-банк прекратил прием депозита «Приветственный», появившегося вскоре после введения временной администрации в «Югру» 10 июля. Открыть вклад «Приветственный» могли те, кто ранее держал деньги в проблемных банках. По этому вкладу тоже предлагалась повышенная доходность – до 7,6% годовых при минимальной сумме, равной 100 000 руб. Это предложение действовало до 31 августа, сообщила пресс-служба Альфа-банка, и сейчас открыть такой вклад невозможно. Всего банк открыл «Приветственных» вкладов более чем на 260 млн руб.

Клиенты обеспокоены ситуацией, когда подвергнуться санации могут и крупные банки, но «в целом паники нет», объясняет редкость подобных предложений на рынке менеджер банка из топ-30.

Ни один из банков, опрошенных «Ведомостями», не планирует повышать ставки вкладов. Нет таких намерений у Связь-банка, рассказал зампред правления банка Сергей Малышев: при тенденции снижения ключевой ставки большинство устойчивых банков тоже снижают ставки. «Если проценты по вкладу существенно превышают среднерыночное значение, то грамотный клиент серьезно задумается», – добавляет он. Нет планов повышать ставку и у «Тинькофф банка», сообщила его пресс-служба.

В последнюю декаду августа банки из топ-10 снизили ставки по вкладам в среднем на 0,2%, отмечает Аксенова, по специальным вкладам для клиентов проблемных банков ставки также находятся в рынке. Кризисные ситуации стимулируют клиентов размещать средства в госбанках, признает она.

В июле у Сбербанка вклады увеличились на 0,2% до 11,46 трлн руб., у «ВТБ 24» – на 2,7% до 2,25 трлн руб., у Газпромбанка – на 1,7% до 723,6 млрд руб., у Россельхозбанка (РСХБ) – на 2,2% до 736 млрд руб. Всего же средства населения в банках за месяц сократились: рублевые – с 19,27 трлн до 19,25 трлн руб., валютные – с 5,717 трлн до 5,706 трлн руб.

ВТБ с 6 сентября запустил сезонный вклад «Громкая выгода» с повышенной доходностью. Его могут открыть как новые вкладчики, так и действующие клиенты банка. Минимальная сумма – 30 000 руб. Срок вклада – 200 дней, которые разделены на четыре равных периода. Первые 50 дней действует бонусная ставка 10% годовых, далее – 8, 7 и 5,4%. «Розничный бизнес банка ВТБ традиционно осенью запускает сезонные депозиты, – отмечает пресс-служба банка. – Мы стремимся сделать наши сезонные предложения максимально соответствующими текущим ожиданиям и потребностям клиентов».

С 10 июля, когда ЦБ ввел в «Югру» временную администрацию, по 29 августа Связь-банк открыл более 10 000 новых вкладов на сумму 7,8 млрд руб., отмечает Малышев. По его словам, многие при открытии вклада сообщали, что ранее имели вклад в проблемном банке. Связь-банк – государственный, напоминает он (финансовым оздоровлением Связь-банка и банка «Глобэкс» занимается ВЭБ. – «Ведомости»).

Вкладчики «Югры», получившие страховые выплаты, значительную часть денег оставляли в банках, выплачивающих страховку, рассказывали «Ведомостям» представители банков-агентов (Сбербанк, «ВТБ 24», РСХБ, «Уралсиб» и «ФК Открытие») и участники рынка. В «ФК Открытие», по словам его представителя, решили оставить средства от 40 до 50% вкладчиков «Югры».

Отзывы лицензии происходят регулярно, поскольку Центробанк продолжает оздоровление банковского сектора, говорит директор розничного бизнеса «Глобэкса» Мария Воронина, но система страхования вкладов работает четко и паники не возникает, даже если лицензии лишается крупный банк. Она тоже отмечает, что из-за отзыва лицензий вкладчики выбирают устойчивые банки, как правило, с государственным участием.

Банк «Зенит» тоже видит рост спроса на вклады, когда становится известно о проблемах у какого-то крупного банка, сказано в ответе на запрос «Ведомостей». Но серьезных изменений в предпочтениях клиентов, которые приносят средства из проблемных банков, нет. Все зависит от личной финансовой политики вкладчика: кто-то размещает средства только в рамках застрахованной суммы, кто-то гонится за ставкой. Банк «Ак барс» тоже не видит больших изменений на рынке и в предпочтениях клиентов, отмечает его пресс-служба.

«ФК Открытие» не ответил на запрос «Ведомостей», сколько вкладов в нем было открыто после начала санации.