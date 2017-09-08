Выделенные государством на поддержку «ФК Открытие» 65 млрд руб. могут быть списаны

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Субординированные депозиты и облигации «ФК Открытие» ждет большая стрижка Евгений Разумный / Ведомости

«Мы ожидаем, что субординированный долг «ФК Открытие» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) будет списан», – заявил «Ведомостям» замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев. АСВ предоставило банку 65,2 млрд руб. по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 г. Большинство банков, включая «ФК Открытие», учли господдержку как субординированные займы – эти деньги должны быть возвращены. В случае «ФК Открытие» – в 2025–2034 гг.

Объявив о санации «ФК Открытие», Центробанк сразу предупредил: деньги могут и не вернуться. Если достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений – 5,125% для вечных облигаций и 2% для остального субординированного долга, долг будет списан. Исключений не будет: списано будет все вне зависимости от того, когда эти требования образовались, предупреждал регулятор.

Долг АСВ списывается, если норматив опускается ниже 2%. Поэтому, если Минфин готовится к списанию долга, другие субординированные обязательства «ФК Открытие» ждет то же самое. При наступлении триггера требования АСВ конвертируются в акции, а списываться будут в случае обнаружения в банке отрицательного капитала, объяснял Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

У банка 79 млрд руб. субординированного долга и еще 42 млрд вечных субординированных бондов, следует из его отчетности.

Долг перед АСВ начнет списываться при уменьшении капитала «ФК Открытие» примерно на 130 млрд руб., подсчитал аналитик Fitch Александр Данилов, что весьма вероятно с учетом оценок, что давал регулятор: санация группы «Открытие» может стоить 250–400 млрд руб.

Для АСВ и Минфина, финансировавшего программу докапитализации банков, это будут не первые потери, но самые большие. В декабре 2016 г. лишился лицензии подконтрольный Республике Татарстан Татфондбанк, получивший по госпрограмме 1,4 млрд руб. Столько же получил Генбанк, проходящий процедуру санации, – его капитал будет списан, говорил «Ведомостям» представитель ЦБ. Санируется еще один участник программы, банк «Пересвет», он получил ОФЗ на 100 млн руб.

Потерять средства могут не только АСВ и держатели вечных бондов «ФК Открытие», но и его прежние акционеры. ЦБ сообщал, что будет владеть в банке не менее 75%, а прежние его собственники – не более 25%. В случае отрицательного капитала предыдущие владельцы лишатся своих долей. Через «Открытие холдинг» 66,64% банка владеют Вадим Беляев, ВТБ, группы ИФД и ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.

Потери ВТБ от инвестиций в «Открытие холдинг», если капитал «ФК Открытие» будет списан, не превысят 10 млрд руб., сообщил в четверг президент госбанка Андрей Костин. Он рассказал, что ВТБ готов рассмотреть покупку «ФК Открытие» после его санации Фондом консолидации банковского сектора. «Чтобы понести убытки, стоимость холдинга либо стоимость его активов должна серьезно измениться. Либо обанкротится холдинг, тогда мы вообще спишем все, но об этом сейчас рано говорить. Но там небольшие суммы», – сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).

Представители группы ИСТ и группы «ИФД-капиталъ» отказались комментировать возможные потери в связи с санацией «ФК Открытие». Представитель АСВ от комментариев отказался.

Списанный «Траст»

Каков сейчас капитал «ФК Открытие», неизвестно – отчетность банка за август еще не была опубликована. А вот у родственного ему банка «Траст», который санирует «Открытие холдинг», по итогам августа дыра в капитале выросла в разы. И хотя банк, в принципе, перестал раскрывать отчетность (последняя опубликованная – на 1 июля), а сроки раскрытия за август еще не подошли, данные о его капитале вчера появились в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц. За месяц дыра в «Трасте» выросла на 203 млрд руб. почти до 317 млрд руб. На вопросы о том, как это произошло, представитель «Открытие холдинга» не ответил и порекомендовал обратиться в пресс-службу ЦБ. Представитель регулятора на запрос не ответил.

Сейчас у банка отрицательный капитал практически с величину его активов – они составляли 331,7 млрд руб. по итогам июня, говорит Данилов: «За два месяца, что банк не публикует отчетность, с его балансом явно что-то произошло – какая-то схемотехника. Возможно, появились активы, которые пришлось обесценивать и резервировать. Может быть, повлияли сделки с заинтересованностью». Человек, близкий к «ФК Открытие», не исключает, что могли передаваться активы с баланса «ФК Открытие» на баланс «Траста».

Вряд ли у «Траста» обнаружились старые проблемы, которые потребовалось срочно признать, поскольку банк проходил оценку при расчете средств на санацию и у него есть график создания резервов, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Возможно, проблемы «Траста» начались в тот период, когда у «ФК Открытие» произошел отток средств и «Траст» проводил с ним сделки, рассуждает он. По его словам, это могла быть и выдача новых кредитов, но вряд ли «Траст» мог выдать на такую сумму плохие кредиты, которые потребовалось срочно зарезервировать: они могли быть переданы и с баланса «ФК Открытие».