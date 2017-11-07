Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на триллион рублей

Акции Сбербанка показывают хорошую динамику последние несколько месяцев, поэтому сегодняшний рост выглядит логичным, говорит аналитик БКС Ольга Найденова Максим Стулов / Ведомости

Котировки Сбербанка во вторник днем установили новый рекорд – к 12.05 на Московской бирже акции подорожали на 3,8% до 201,1 руб. за штуку. Позднее темпы роста котировок чуть снизились: к 13.50 бумага стоила 200,3 руб. Дорожали и привилегированные акции банка. К 13.50 префы выросли на 3,6% до 162,26 за бумагу.

Бумаги банка – фаворит среди инвесторов на российском рынке, их рекомендуют покупать все, отмечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин: прежде эти акции росли быстрее рынка, что объясняет их высокую инвестиционную привлекательность. «Отношение капитализации к прибыли банка до сих пор очень низкое, Сбербанк недооценен с этой точки зрения», – добавляет он. Сейчас рыночная капитализация банка – 4,5 трлн руб. В будущем акции банка продолжат расти, говорит Ганелин: «Консенсус-прогноз аналитиков по Bloomberg – 240 руб. за акцию».

Таким образом, Сбербанк, обогнав по капитализации «Газпром» и «Роснефть», закрепил статус самой дорогой компании в России.

Для сравнения: капитализация «Роснефти» сейчас составляет 3,5 трлн руб., «Газпрома» – 3,1 трлн руб. Госбанк стоит дороже «Роснефти» на 1 трлн руб.

Акции Сбербанка показывают хорошую динамику последние несколько месяцев, поэтому сегодняшний рост выглядит логичным, говорит аналитик БКС Ольга Найденова: «Это сильная бумага, как и сам банк, – показанная Сбербанком отчетность и финансовые результаты были лучше ожиданий». Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за девять месяцев 2017 г. составила 496 млрд руб., что на 31,7% больше показателя за аналогичный период 2016 г. Прибыль по итогам сентября текущего года увеличилась на 15,8% до 62,4 млрд руб.

Ранее стало известно, что на 2020 г. госбанк может поставить себе цель заработать 1 трлн руб. Акции Сбербанка не единственные бумаги, которые дорожали сегодня. Среди лидеров роста – акции «Татнефти» (+8%, до 472,8 руб.), Лукойл (+4,42%, до 3308,5 руб.) и «Газпрома» (+3,8%, 130,7 руб.). Рос и рынок: индекс ММВБ вырос на 2,3% и достиг отметки в 2128,2.

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