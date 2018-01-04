Цена Brent превысила $68 за баррель впервые за 2,5 года

Максим Стулов / Ведомости



Цены на нефть выросли до максимума за 2,5 года из-за протестов в Иране. Такие темпы роста не наблюдались с 2015 г., пишет Financial Times. Мартовские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47% до $68,16 за баррель, февральские фьючерсы на WTI – на 0,75% до $62,09 за баррель (данные на 11.14 мск).

Помимо небольшого внутридневного всплеска в мае 2015 г. это самые высокие уровни цен на нефть с декабря 2014 г., передает Reuters. За последние полгода нефть Brent подорожала на 35%, в частности, благодаря сделке ОПЕК+, отмечает FT.

Нефть дорожает из-за крупнейших с 2009 г. протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн баррелей в сутки). Протесты в стране начались из-за сложной экономической ситуации и продолжаются уже неделю. В результате столкновений погибли не менее 20 человек, более 450 арестованы за участие в беспорядках.

Мировому спросу на нефть также поспособствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста, пишет FT. Кроме того, на спрос повлияло похолодание в США и снижение запасов нефти в стране на 5 млн баррелей на прошлой неделе.

«Рынок явно становится все более уверенным в нефти, поскольку уровень запасов приближается к среднему за пять лет показателю. Геополитическая нестабильность в Иране, третьем по величине производителе ОПЕК, также оказывает поддержку цене в связи с протестами жителей против правительства», - сообщил Reuters инвестиционный аналитик австралийской Rivkin Securities Уильям О'Локлин.