Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: Не много ли вы на себя берете

ЦБ обеспокоен ростом потребительского кредитования

За квартал оно выросло на 3,3%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного, начинает беспокоить ЦБ. За январь – март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее. «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», – заявил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Прайму»). Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста, отметил он.

Качество кредитов при этом улучшается, добавил Поздышев: с начала года доля просроченных займов сократилась на 0,2 п. п. до 6,7% портфеля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике