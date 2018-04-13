Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: Не много ли вы на себя берете
ЦБ обеспокоен ростом потребительского кредитования
За квартал оно выросло на 3,3%
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Сс 2015 г. до середины 2017 г. россияне старались обойтись без дорогих покупок
Андрей Гордеев / Ведомости
Рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного, начинает беспокоить ЦБ. За январь – март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее. «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», – заявил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Прайму»). Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста, отметил он.
Качество кредитов при этом улучшается, добавил Поздышев: с начала года доля просроченных займов сократилась на 0,2 п. п. до 6,7% портфеля.
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