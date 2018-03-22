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Минфин не увидел рисков появления «пузыря» на рынке потребительского кредитования

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Принятые в последние несколько лет меры «очень положительно» повлияли на сдерживание чрезмерного роста потребительского кредитования, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что не видит рисков образования «пузыря», передает «Интерфакс».

Моисеев напомнил о принятии нормативных актов, касающихся полной стоимости кредита и антиростовщической надбавки по займам. По большому счету, осталось ввести DTI (показатель долга к доходу), сказал Моисеев. 

Кроме того, готовятся законопроекты о микрофинансовых организациях, отметил он. «Потому что мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют (себе) не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», - сказал Моисеев. 

Рост кредитования населения в среду в Кремле обсудили президент России Владимир Путин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Путин отметил, что некоторые эксперты проявляют обеспокоенность большим ростом потребительских кредитов. Греф в свою очередь ответил, что Сбербанк не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования». 

Экономика
Новости

Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил повышения подоходного налога (НДФЛ) до уровня больше 13%, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.

По его мнению, повышение НДФЛ до 15% не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% налогов могли бы пойти на здравоохранение. «Ставка НДФЛ в 13% - это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», - приводит «Интерфакс» слова Дворковича.

Вице-премьер добавил, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Он подчеркнул, что если такое решение о повышении НДФЛ будет внесено, то решение останется за президентом.

Минфин, в свою очередь, отказался комментировать вопрос об обсуждениях в правительстве роста ставки налога на доходы для физических лиц. «Мы не комментируем», - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Налоговый вопрос рассматривался 21 марта на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. «Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе и те задачи, которые вытекают из послания президента. И налоговой системе действительно нужна и определенная настройка», - подчеркивал чиновник.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что правительство обсуждает повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15%, с введением необлагаемого минимума. Идея обсуждалась еще до президентских выборов, но тогда министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.

«Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна», - подчеркивал Силуанов.

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Бизнес
Новости

Выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла в полтора раза

Ведомости
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В 2017 г. выручка онлайн-кинотеатра Ivi выросла на 55% до 2,43 млрд руб., говорится в сообщении онлайн-кинотеатра.

Представитель онлайн-кинотеатра утверждает, что сервис прибыльный, но размер чистой прибыли не раскрывает.

Выручка сервиса от платной модели выросла на 70% до 1,48 млрд руб. Это уже больше 61% в совокупной выручке кинотеатра, часть выручки от платной модели Ivi зарабатывает на подписке. Длительность платного смотрения выросла в 2,5 раза, а число пользователей, которые платят за просмотр контента, выросло на 136% до 500 000 человек. Всего месячная аудитория сервиса выросла на 45% до 40 млн пользователей, по собственным данным компании на декабрь 2017 г.

Ранее финансовые показатели раскрыли и другие крупные онлайн-кинотеатры России. Годовая выручка онлайн-кинотеатра Okko в 2017 г. выросла почти в два раза до 1,38 млрд руб., о росте выручки на 65% до чуть более 1 млрд руб. отчитался онлайн-кинотеатр Megogo. Доходы всех российских онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросли в полтора раза до 7,2 млрд руб., писало издание Ruvod со ссылкой на предварительную оценку TMT Consulting. Крупнейшим игроком остается Ivi, указывают аналитики, этот онлайн-кинотеатр контролирует 35% рынка, Okko – 17%, Amediateka – 15%, Megogo – 12%.

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Финансы
Новости

ВТБ временно снизил ставки по ипотеке

Ведомости
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ВТБ сообщил, что временно снизил ставки по ипотеке. Минимальная ставка составит от 8,8% годовых. Акция продлится до 31 мая 2018 г.

Как следует из сообщения, ставка 8,8% для рефинансирования ипотеки в другом банке доступна зарплатным клиентам банка, участникам программы «Люди дела». Стать участником этой программы могут работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления, сообщил ВТБ.

Ставка по программе «Больше метров – меньше ставка» составит 8,9%. Эта программа распространяется на покупку недвижимости площадью от 65 кв. м включительно. По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн руб.

Ставка для рефинансирования ипотеки в другом банке для зарплатных клиентов ВТБ составит 9%, для других - 9,3%.

По итогам двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 000 ипотечных кредитов на сумму 58 млрд руб. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн руб.

Бизнес
Новости

Однокурсник Путина продает долю в Антипинском НПЗ

Ведомости
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Юрист Николай Егоров планирует продать долю в Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и основного владельца предприятия компанию New Stream.

Егоров владеет 20% Антипинского НПЗ. Он хочет продать 15%, рассказали газете два источника в отрасли. По словам третьего собеседника, близкого к акционерам НПЗ, Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream изданию подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив, что «переговоры продолжаются». Представитель юриста отказался от комментариев.

Егоров - соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсником президента Владимира Путина. Юрист вошел в совет директоров Антипинского НПЗ в 2008 г. По данным источников «Коммерсанта», Егоров «хорошо знаком» с президентом Сбербанка (основной кредитор Антипинского НПЗ) Германом Грефом и «помогает клиентам банка, оказавшимся в сложных ситуациях».

Также Егоров владеет долей в подмосковном Загорском трубном заводе, в декабре досрочно получившем аккредитацию поставок «Газпрому». Кроме того, Егорову принадлежит пакет акций «ОФК банка», куда 21 марта Центробанк ввел временную администрацию.

Антипинский НПЗ хронически не платит дивиденды и Егоров, вероятно, решил выйти из актива с прибылью, считает один из источников газеты. По данным другого собеседника издания, переговоры о продаже идут с конца 2017 г., Егоров оценивает 15% завода в $75 млн, то есть весь НПЗ с учетом долга — в $500 млн.

У Егорова еще нет четкого понимания, куда направить вырученные деньги, однако «ситуация с "ОФК банком", очевидно, доставляет дискомфорт», утверждает знакомый с планами Егорова источник «Коммерсанта». Долю в НПЗ предполагается продать одному из совладельцев — Макарову, однако потенциальный покупатель не готов платить заявленную цену, говорит собеседник. Другой источник сообщает, что сделка «застопорилась и не состоится с большой вероятностью». Еще один собеседник уточняет, что есть договоренность равноправного участия мажоритариев в НПЗ — после сделки с Егоровым предприятие перешло бы под контроль Макарова.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Бизнес
Новости

Facebook не нашел связи между Россией и работавшими с Трампом аналитиками

Ведомости
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Администрация Facebook пока не нашла связей между британской фирмой Cambridge Analytica и российской организацией «Агентство интернет-исследований», обвиненной американскими властями во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Об этом основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

Миллиардер отметил, что компания «тщательно изучила расходы Агентства интернет-исследований на рекламу». Собеседник издания добавил, что соцсеть готова передать всю полученную информацию американским властям.

Он отметил, что таким образом спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается этим делом, сможет сопоставить эти сведения с другими, «включая, к примеру, переводы средств и то, к чему у нас просто нет доступа».

«Так что, я думаю, это, возможно, лучший способ, чтобы выявить наличие связи. И ничего из того, что мы делали до сих пор своими силами, не выявило этой связи», - подытожил Цукерберг.

По информации газеты The New York Times, компании удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки, в том числе алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Затем эти данные, как отмечало СМИ, могли использоваться в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты.

В беседе с Wired он рассказал, что компания планирует делать в рамках ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей.

Бизнесмен пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек. В связи с этим Цукерберг пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователей и провести аудит тех приложений, которые уже имеют широкий доступ к их информации.

По его словам, администрация соцсети оповестит каждого пользователя, чья информация оказалась в руках Cambridge Analytica или, возможно, какой-то другой компании. «В будущем, если мы заметим, что какое-то приложение тоже делает что-то подозрительное, то мы точно оповестим людей», - пообещал он.

Основатель Facebook добавил, что готов в связи с этим скандалом выступить в конгрессе США.

Финансы
Новости

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Ведомости
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Российский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных российских банков. При составлении списка учитывались рейтинги и финансовые показатели банков. В топ рейтинга вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами ВВВ- и ВВ+ (Fitch), пишет издание.

Первое место в рейтинге Forbes занял Росбанк (рейтинг Fitch — ВВВ-, активы — 957,7 млрд руб.). В прошлом году рейтинг возглавлял Сбербанк, в этом году он занял четвертое место.

В топ-3, помимо Росбанка, Forbes также включил «Юникредит банк» (ВВ+, 1218,6 млрд руб.) и Райффайзенбанк (ВВВ-, 879,5 млрд руб.).

Всего в категорию самых надежных Forbes включил 13 банков. Помимо вышеуказанных это Ситибанк, «Нордеа банк», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал». «Нордеа» и «Российский капитал» попали в эту категорию впервые.

Греф показал, каким Сбербанк видит ближайшее будущее

Технологии
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«Эхо Москвы» отзовет своих журналистов из Госдумы

Ведомости
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«Эхо Москвы» отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением парламентской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», - написал Венедиктов.

Радиостанция солидарна с подвергшимися домогательствам журналистками и разочарована решением депутатской комисси по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», подчеркнул Венедиктов. Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.

Главред «Эха Москвы» призвал другие редакции выразить солидарность с позицией РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Редакция РБК заявила об отзыве своих журналистов из Госдумы, газета «Коммерсантъ» сообщила о прекращении взаимодействия со Слуцким и комиссией по этике, телеканал «Дождь» также приостановил работу с Госдумой. Редакции выразили свое несогласие с решением комиссии по Слуцкому.

Трое парламентских журналисток обвинили председателя комитета по международным делам члена ЛДПР Слуцкого в сексуальных домогательствах. 21 марта думская комиссия по этике заслушала жалобы журналисток, однако не нашла доказательств неподобающего поведения со стороны Слуцкого.

Накануне 8 марта Володин заявил работающим в Госдуме журналисткам, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – посоветовал также спикер.

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Политика
Новости

Спецпрокурор США подготовил вопросы для беседы с Трампом по «российскому делу»

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого «российского дела», подготовил и передал адвокатам Дональда Трампа вопросы, которые он хотел бы задать президенту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, Мюллер хочет расспросить Трампа об увольнении помощника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, в списке есть вопрос о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. 

Телеканал отмечает, что это предварительный и неполный список вопросов. К тому же пока нет четкой договоренности относительно того, состоится ли встреча Трампа и Мюллера. 

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокаты президента пытаются договориться о сделке со спецпрокурором. Защитники хотят организовать беседу Трампа с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Бизнес
Новости

Представитель Ротенберга опроверг покупку бизнесменом акций космической компании

Ведомости
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Игорь Ротенберг не приобретал акции единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос» — АО «Спутниковая система «Гонец», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к руководству «Роскосмоса» источник и высокопоставленного сотрудника правительства написала, что с 21 марта 49% акций «Гонца» принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с Ротенбергом, а одна — с совладельцем группы Coalco и президентом Федерации дзюдо России Василием Анисимовым.

По данным одного из источников издания, покупателями акций космической компании выступили ЗАО «Научно-исследовательский центр технологий телематики» (НИЦТТ) и АО «Энтел-транспорт». Точную сумму сделки собеседники не назвали, уточнив, что она составляет сотни миллионов рублей. Обе компании аффилированы с Игорем Ротенбергом, утверждают источники «Коммерсанта». Представитель бизнесмена эту связь опровергает.

До этой сделки у «Гонца» было два акционера: 20% принадлежало ЗАО «Бизнес-сфера», входящему в группу компаний Coalco, а 80% акций держал «Роскосмос». Теперь у госкорпорации останется контрольный пакет акций в 51%.

По словам источников газеты, основной интерес обоих предпринимателей связан не только с существующими возможностями «Гонца» (он является оператором спутников ретрансляции «Луч» и низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец»), но и с желанием войти в проект по созданию российского сегмента международной телекоммуникационной системы связи OneWeb. Она должна обеспечить высокоскоростной интернет-доступ путем вывода на орбиту 672 малых космических аппаратов в 2018-2019 гг.

По данным одного из собеседников издания, структуры Игоря Ротенберга являются партнером АО «Глонасс» по вопросам организации безопасных транспортных систем. Для таких проектов резонно использовать возможности космического интернета, заявил федеральный чиновник.

В июле 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие «УанВэб» с 40% российского участия. Пока решение о начале проекта согласовывается в правительстве и администрации президента, уточняет источник газеты: «С учетом того, что Илон Маск собирается запускать свою спутниковую систему, надо действовать как можно быстрее: если не примем участия в этом проекте, то просто окажемся за бортом — OneWeb будет работать в Российской Федерации в обход СОРМ, разместив свои станции на сопредельных территориях».

Ранее Игорь Ротенберг сотрудничал с Анисимовым в ряде крупных строительных проектов. Его отец Аркадий Ротенберг в интервью «Коммерсанту» в 2010 г. называл Анисимова своим другом.

«Роскосмос» начал искать стратегического инвестора для «Гонца» в 2017 г. Компании требовались частные средства на модернизацию и создание новых систем связи. «Я выступаю за то, чтобы "Роскосмос" поддерживал "частный космос", отдавал ему проекты, делился рисками», — сказал «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий наблюдательный совет госкорпорации.

«Короли госзаказа» по версии Forbes

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Технологии
Новости

Директор по информационной безопасности Twitter ушел в отставку

Ведомости
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Директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс сообщил, что уходит в отставку. «Twitter был потрясающим путешествием, но, как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», — написал Коатс в Twitter.

Он добавил, что теперь станет сооснователем стартапа, связанного с информационной безопасностью. Других подробностей Коатс не сообщил.

Коатс работал в Twitter с января 2015 г. О своем намерении уйти из компании он впервые заявил около трех недель назад, пишет The Verge. Его место займет старший менеджер по информационной безопасности и рискам Джозеф Камиллери, сообщили источники издания в Twitter.

The Verge также отмечает, что практически одновременно с увольнением Коатса о своем уходе объявил директор по информационной безопасности Google Майкл Залевски. «Итак, после 11 лет я собираюсь покинуть Google к концу месяца. Это было веселое путешествие», — написал он в Twitter

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Для этого она рассылает ключевым союзникам своей страны данные британской разведки об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее сама Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером, и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности. «Являясь европейской демократией, Соединенное Королевство будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам», - приводит фрагмент из ее предполагаемой речи британский чиновник.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» для нападения на Скрипалей. Россия отрицает разработку и применение этого вещества и просит Британию представить доказательства своих выводов.

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