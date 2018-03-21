Греф успокоил Путина: россиянам далеко до долговой кабалы

Пузырь на рынке потребительского кредитования не надуется минимум два года

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ЦБ обеспокоен ускорением выдач потребительских кредитов Пресс-служба президента России

Вопрос, не опасен ли быстрый рост кредитования населения, обсудили президент России Владимир Путин и Герман Греф, председатель правления Сбербанка, главного кредитора россиян. «Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?» – спросил Путин Грефа в начале встречи, которая прошла в среду в Кремле.

Греф ответил, что Сбербанк пока не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования». Его выводы строятся на сравнении ситуации в банке в 2008 г. с нынешней и с развивающимися странами.

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