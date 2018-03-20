Ипотечные долги россиян перед Сбербанком достигли 3 трлн рублей

Всего, по данным ЦБ, за 2017 г. было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. Д. Гришкин / Ведомости

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка в марте достиг 3 трлн руб., заявил предправления банка Герман Греф. За последние 12 месяцев он вырос на 500 млрд руб., что равно росту за период с марта 2015 г. по март 2017 г.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это более 54% всех выдач российских банков (2,02 трлн руб.). К концу 2017 г. портфель ипотеки госбанка превысил 2,9 трлн руб., увеличившись за год на 17%.

За первые два месяца этого года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 192,3 млрд руб., увеличив выдачи на 112% по сравнению с январем – февралем 2017 г. Такие данные ранее приводил зампред правления банка Александр Торбахов.

Ближайший конкурент Сбербанка на рынке ипотеки — банк ВТБ — за первые два месяца 2018 г. выдал ипотечных кредитов на 58 млрд руб., что больше января – февраля прошлого года на 43%. На 1 марта его ипотечный портфель составил 1,12 трлн руб. Об этом во вторник сообщила пресс-служба банка.

Всего, по данным ЦБ, за 2017 г. было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. При этом под конец года портфель ипотеки перевалил за 5 трлн руб. и к февралю 2018 г. составлял 5,18 трлн. По оценке «Дом.рф» (ранее АИЖК), за два месяца 2018 г. выдано ипотеки на сумму более 350 млрд руб.

Почем долги

«Ускорение прироста портфеля в абсолютном выражении в два раза в прошлом году по сравнению с периодом двух предыдущих лет связано с увеличением выдач в 2017 г. на фоне снижения процентных ставок», - цитирует Грефа пресс-служба Сбербанка.

Еще в марте прошлого года Сбербанк выдавал ипотеку под 10,4-12,25% годовых, а сейчас ­– под 7,4-11,5% годовых. Кроме того, в рамках госпрограммы поддержки семей с детьми он выдает жилищные кредиты под 6% годовых. Такая ставка действует для семей, где после 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родится второй и третий ребенок: в зависимости от количества детей – только на два или три года и только на новостройки.

«Семейную ипотеку» под 6% выдают и другие крупные игроки. К примеру, ВТБ. Его диапазон ставок для обычных заемщиков – 9,3-10,7% годовых.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение января этого года, составила 9,85% годовых.

Сбербанк снизит ставки ипотеки до 7% годовых в течение одного-двух лет, пообещал в марте Греф.

Точка роста

«Если мы сможем стабилизировать нашу долю рынка [ипотеки] на отметке в 60%, то я буду очень рад этому достижению», - отмечал он также в ходе телеконференции в феврале (цитата по Banki.ru).

«Вряд ли стоит расценивать эти слова как конкретный план Сбербанка по увеличению портфеля до таких размеров, но, безусловно, банк будет расти в ипотеке. Однако, чтобы Сбербанк настолько нарастил свое присутствие, остальные крупные ипотечные банки должны сбавить обороты. Чего они делать явно не собираются», - рассуждает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. Чтобы продолжать так же быстро увеличивать долю в выдачах и ипотечном портфеле банков, Сбербанку придется снижать ставки быстрее рынка, полагает он.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф