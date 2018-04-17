Сбербанк направит на дивиденды 36% чистой прибыли

Котировки бумаг Сбербанка усилили рост Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды за прошлый год 36,2% чистой прибыли по МСФО, сообщил президент банка Герман Греф. Чистая прибыль госбанка по итогам 2017 г. составила рекордные 748,7 млрд руб., всего на выплату дивидендов пойдет 271 млрд руб. По итогам 2016 г. Сбербанк выплатил 25% чистой прибыли по МСФО, или 135 млрд руб. дивидендов. Реестр акционеров Сбербанка закроется 26 июня, уточнил Греф.

С учетом роста стоимости ценных бумаг держатели обыкновенных акций Сбербанка за прошлый год разбогатели на 36,9%, владельцы префов получили доход 54,9%, добавил Греф: «Я думаю, что это один из самых выгодных активов, в который можно было инвестировать в прошлом году в России» (цитата по «Интефаксу»).

Котировки бумаг Сбербанка, в понедельник потерявшие более 6%, после объявления размера дивидендов усилили рост. Обыкновенные акции к 14.35 мск прибавляли 6,8% до 205,2 руб., префы – 5,2% до 181,6 руб.

Бумаги Сбербанка в понедельник очевидно продавали какие-то иностранные фонды на опасениях новых санкций США, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Сегодня на рост бумаг Сбербанка влияет укрепление рубля, новости о дивидендах и решении США не вводить новые санкции против России в ближайшее время», – объясняет он.

Греф также заверил, что у Сбербанка нет никаких проблем с попавшей под санкции UC Rusal: компания обслуживает свой долг и за помощью к кредитору не обращалась.

Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) минфина США, составляет менее 2,5% активов, говорил ранее зампред правления банка Александр Морозов. Всего в санкционный список попали 26 человек и 15 компаний.