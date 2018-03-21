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Греф пообещал Путину «очень серьезные дивиденды» Сбербанка за 2017 год

По итогам 2017 г. Сбербанк выплатит акционерам, в том числе государству, значительные дивиденды, заявил президент - председатель правления госбанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды», – сказал Греф (расшифровка его беседы с главой государства приводится на сайте Кремля).

Он напомнил о договоренности с Минфином о поэтапном увеличении дивидендов. Сбербанк согласен увеличить выплаты акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО при условии достаточности капитала первого уровня не менее 12,5%.

«Таким образом, мы будем обеспечивать очень серьезные налоговые платежи, второе - мы будем обеспечивать очень серьезные поступления в бюджет и дивидендные платежи нашим миноритарным акционерам, и в то же самое время мы естественным путем нарастим наш капитал, чтобы обеспечить устойчивость учреждения», – заключил Греф.

На данный момент по размеру капитала первого уровня Сбербанк еще не достиг показателя, соответствующего мировым банкам аналогичного размера, отметил Греф.

Сбербанк по итогам 2017 г., скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, но окончательное решение в апреле примет наблюдательный совет, говорил ранее Греф.

За 2017 г. Сбербанк заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 38,2% больше результатов позапрошлого года. Если госбанк решит направить на дивиденды 35% прибыли, выплаты составят около 262 млрд руб.

По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), в 2015 г. – 20% (44,5 млрд руб.). Половина дивидедов поступает в бюджет России через Центробанк (регулятор владеет 50% плюс 1 акция Сбербанка).

Коэффициент достаточности капитала Сбербанка первого уровня в 2017 г. увеличился на 40 базисных пунктов до 11,4%, общего капитала – на 30 б. п. до 13%.

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