«Юнистрим» обвинил «Золотую корону» в подрыве деловой репутации

Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: «Юнистрим» перевел переписку в ЦБ

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«Юнистрим» решил обратиться в ЦБ, из-за того что после писем «Золотой короны», в которых говорилось о плохом финансовом положении платежной системы, партнеры компании стали обращаться с вопросами, говорит человек, близкий к «Юнистриму» Сергей Николаев / Ведомости

Одна из крупнейших систем денежных переводов, «Юнистрим», пожаловалась в Центробанк на своего конкурента «Золотую корону». В письме регулятору «Юнистрим» сообщил, что «Золотая корона» подрывает его деловую репутацию («Ведомости» с документом ознакомились, два человека, близкие к сторонам спора, подтвердили, что такое письмо было отправлено в ЦБ).

«Юнистрим» пишет, что «Золотая корона» в конце мая рассылала письма его партнерам. В них пыталась создать впечатление «нестабильности и ненадежности» «Юнистрима», проводя аналогию с системой «Лидер», у расчетного центра которой ЦБ отозвал лицензию, говорится в письме. «Юнистрим» считает, что это было сделано умышленно – для формирования негативного мнения о платежной системе.