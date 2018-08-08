Фонд плохих долгов наймет коллекторов
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О том, как будет работать фонд плохих активов, создаваемый на базе банка «Траст», «Ведомостям» рассказал его новый руководитель Александр Соколов. Основная фаза возврата и реализации непрофильных активов должна пройти в первые три года, ожидает он. Сколько удастся вернуть, Соколов прогнозировать не берется до завершения анализа активов. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что возвратность составит 40–60%. Как посчитан этот ориентир, Соколову не известно: «Мое частное мнение – разумный акционер согласится с аргументированной позицией своей команды».
Своими силами
За возврат части активов фонд будет бороться самостоятельно: например, идет работа с бывшими собственниками санированных банков («ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка) по возврату средств. Помимо судебных разбирательств «Траст» ведет с ними переговоры об обмене безнадежных активов на доли в хорошем бизнесе, рассказал Соколов. С 30 июля к команде «Траста» присоединится бывший финансовый директор А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») Филипп Лерман, сообщил Соколов, назвав это примером «того, что мы ориентируемся на лучшие кадры».
«Лерман прошел школу А1 и поэтому знает все подводные камни работы с плохими активами. Без сомнения, в фонде он также сосредоточится на проблемных долгах, так что для фонда это стратегически правильное решение», – говорит директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт» Андрей Захаров.
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