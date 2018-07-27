Руководителя Фонда плохих долгов не согласовали силовики

Максим Стулов / Ведомости

Банк плохих и непрофильных активов возглавит член правления «ФК Открытие» Александр Соколов. Центробанк утвердил его кандидатуру в качестве предправления банка «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов, сообщил «ФК Открытие». «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

Соколов вошел в правление «ФК Открытие» в декабре 2017 г. До этого в течение девяти лет он работал в «ВТБ 24»: сначала занимал должность директора департамента анализа рисков банка, а с 2009 г. был членом правления. В 2005-2008 гг. Соколов работал в банке «Траст», где отвечал за управление рисками розничного бизнеса.

Банк плохих долгов должен был возглавить другой топ-менеджер «ФК Открытие» — Юрий Адамович. Об этом в конце мая на Питерском международном экономическом форуме объявил предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Однако тогда кандидатура Адамовича согласована не была и с его возможным назначением были сложности: к его биографии возникли вопросы у силовых ведомств, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к ЦБ. Все это время между «ФК Открытие» и силовыми структурами шли споры по поводу кандидатуры Адамовича, говорит еще один собеседник «Ведомостей», близкий к регулятору.

В итоге силовые ведомства Адамовича не согласовали, говорит человек, знающий это от сотрудника «ФК Открытие», а также человек, близкий к одной из структур «Открытие холдинга». Работать в «ФК Открытие» Адамович также не будет — он покидает банк, говорится в его сообщении. «Я признателен Юрию Адамовичу за его профессионализм и лидерские качества, за полезный для нас международный опыт и командную работу», — приводятся слова Задорнова в сообщении банка.

В 2003-2007 гг. Адамович работал в министерстве финансов Латвии, а в 2007-2010 гг. занимал должность советника совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Он также работал в МДМ-банке, где отвечал за проблемные активы, а к команде «ФК Открытие» он присоединился в феврале этого года.

«Ведомости» направили запрос в ФСБ и ЦБ.