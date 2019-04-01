Аветисян продолжил суд с Baring Vostok, несмотря на запрет лондонского арбитража

Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99% акций банка «Восточный», которые принадлежат кипрской Evison Holdings (подконтрольна фондам Baring Vostok и Russia Partners), передал «Интерфакс».

Такое решение суд принял по ходатайству компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс». Она добивается от Evison исполнить колл-опцион и продать ей 9,99% акций банка.

«Финвижн» принадлежит 32,02% банка, Evison – 51,62%.

Помимо ареста спорного пакета «Финвижн» просила суд также запретить «Восточному» проводить допэмиссию на 5 млрд руб. «Суд наложил арест на акции, но отказал в просьбе компании «Финвижн» заблокировать дополнительную эмиссию, т. е. она может состояться», – сказал представитель Evison в суде Дмитрий Савочкин. Допэмиссия была запланирована на апрель, две недели назад совет директоров банка перенес ее на три месяца.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме: на заседании могла быть озвучена информация, которая относится к коммерческой тайне.

Evison не удовлетворена решением суда и намерена его обжаловать, сказал ее представитель. «Ведомости» направили запрос в «Финвижн» и Артему Аветисяну.

«Финвижн» решила продолжить судебное разбирательство по колл-опциону в России, несмотря на то что делать ей это запретил Лондонский международный арбитражный суд (LCIA). 23 марта он потребовал от «Финвижн» прекратить разбирательство в России, а от Evison – не продавать и не совершать сделок со спорным пакетом.

Тогда же LCIA разрешил Evison обращаться в английский суд, если «Финвижн» нарушит запрет продолжать судиться в России.

Evison этим правом воспользовалась. В амурском арбитраже Baring Vostok представил постановление государственного суда Англии и Уэльса от 29 марта, говорит представитель инвестфонда: этот суд также потребовал остановить разбирательство в России, а также пригрозил уголовной ответственностью «Финвижн», ее директору и другим лицам, которые знали о постановлении суда.

«В постановлении суда также четко указано, что данным документом не преследуется цель запретить или оказать влияние на какие-либо действия или бездействие, совершенные российским судом или от его имени», – добавил представитель Baring Vostok.