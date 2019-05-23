ЦБ не одобрил объединение ОСАГО и каско

Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ считает, что об объединении полисов ОСАГО и каско в единый продукт можно будет говорить только после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщила в четверг, 23 мая, замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина. ЦБ уже оповестил об этом Минфин, сказала она.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в конце апреля поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту вместе с ЦБ обсудить, не следует ли включить ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования автомобилей (каско), и доложить о результатах обсуждения до 1 июня 2019 г.

С предложением создать универсальный полис для автомобилистов с двумя видами страхования одновременно выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Медведев назвал эту идею разумной и интересной с финансовой точки зрения, но предложил проверить, можно ли совмещать в одном продукте обязательное и добровольное страхование.

Объединение ОСАГО и каско потребует существенных изменений законодательства, предположила Никитина: «Хотя бы потому, что разные предметы регулирования в данной ситуации, разные объекты страхования». В международной и российской практике комбинированные договоры ОСАГО и каско есть и сейчас, знает Никитина, просто фактически заключается два договора. ОСАГО страхует ответственность автомобилиста за нанесение вреда здоровью и имуществу третьих лиц, а каско – имущество владельца автомобиля. ОСАГО – обязательная услуга, продолжала Никитина, и если совместить его с каско, то новый продукт также будет носить обязательный характер. Но обязать граждан страховать свое имущество нельзя, это противоречит Конституции, считает Никитина.

Она, кроме того, сомневается, что на единый продукт будет спрос, если сейчас совместить оба вида страхования. ЦБ не видит серьезной потребности в едином полисе ни со стороны потребителей, ни со стороны рынка, подчеркнула она.

Серьезные перемены в ОСАГО целесообразно проводить после того, как ЦБ завершит реформу, цель которой – индивидуализация тарифов, считает она. «По поводу сроков я не берусь вам сказать. Они не везде зависят от нас», – заключила Никитина.

В мае 2018 г. ЦБ представил концепцию реформы ОСАГО. Она предусматривает три этапа изменений, последний должен завершиться не ранее середины 2020 г.

«Ведомости» ожидают комментариев Минфина.