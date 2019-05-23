Финансы / Рынки

Доллар и евро подорожали на 40 копеек

Инвесторов нервируют торговые войны и падение цен на нефть

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в четверг, 23 мая. К 18.10 мск курс доллара вырос на 36 коп. до 64,75 руб., евро – на 39 коп. до 72,21 руб.

Сегодня все развивающиеся рынки находятся под давлением – торговый конфликт между США и Китаем разгорается с новой силой, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. СМИ сообщили о том, что США могут ввести санкции против ряда китайских компаний, а министр иностранных дел КНР заявил, что Китай готов вернуться к переговорам только при условии равноправного диалога, перечисляет он.

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