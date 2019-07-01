Акционеры «Восточного» еще в сентябре 2018 года подписали мировое соглашение
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Мировое соглашение акционеры «Восточного», чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. – вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. Соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok, владела тогда 51,6% акций «Восточного») и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). Основатель Baring Vostok Майкл Калви и Аветисян заверили это соглашение. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.
После проверки ЦБ стало ясно: чтобы избежать санации «Восточного», необходимы вливания в капитал, говорит представитель Baring Vostok. Нужно было показать регулятору, что есть план, на который согласны обе стороны, объясняет он. «Финвижн» пошла на соглашение, чтобы оградить банк от ненужного внимания СМИ в период проверки ЦБ, говорит представитель компании: в сентябре Baring Vostok через суд отстранил предправления «Восточного» Вячеслава Арутюняна и впервые открыто вовлек банк в конфликт.
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