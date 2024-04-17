Что такое кредит

Что такое кредитБанк выдает заемщику деньги под процент, а тот обязан их вернуть в срок
Кредит – это отношения двух сторон, когда одна (кредитор) предоставляет средства под процент, а вторая (заемщик) обещает их вернуть в определенный срок. Беспроцентный кредит называется рассрочкой. Заемщик возвращает кредит постепенно, обычно равными ежемесячными платежами, со временем уменьшая свою задолженность. Условия кредита прописываются в договоре: даты и размер платежей, возможность досрочного погашения и т. д.
Нередко взять кредит на ту или иную покупку оказывается выгоднее, чем копить деньги: за это время товар может подорожать из-за инфляции или вообще пропасть из продажи, кредит же дает возможность купить его сразу без удара по бюджету за счет того, что деньги можно возвращать относительно небольшими частями.
Какие бывают формы кредитования
По источникам и целям кредиты можно разделить на банковские, коммерческие (товарные) и государственные. Первые выдают банки физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям (ИП): процентную ставку устанавливает финансовая организация на основе конкретного предложения, внутренней политики и ключевой ставки Банка России.
Коммерческие кредиты выдают одни компании или ИП другим в виде отсрочки платежа за проданные товары или предоплаты за поставляемые товары: ставка в этом случае согласуется сторонами и прописывается в договоре. Государство также может выдавать кредиты, причем не только другим государствам, но и юрлицам и физлицам путем выпуска облигаций.
Какие бывают виды кредитования
Кредиты можно разделить на несколько категорий. Потребительские выдаются на любые цели и покупки (путешествия, лечение, ремонт и т. д.), ипотечные – на покупку недвижимости, автокредиты – автомобиля, образовательные – на оплату учебы. Также существуют кредиты для отдельных групп населения (пенсионеры, военные, семьи с материнским капиталом и т. д.) и кредитные карты. Бывают также ссуды на развитие бизнеса, закрытие кассовых разрывов и другие кредиты для юридических лиц.
POS-кредит можно получить прямо в магазине на ту или иную покупку: консультанты могут дать на выбор несколько предложений банков и микрофинансовых организаций, обычно решение становится известно в течение нескольких минут. Обеспеченный кредит защищен гарантом (кредит с поручительством) или обеспечен залогом, необеспеченный – наоборот.
Если клиенту нужна большая сумма кредита, в том числе под залог недвижимости, то лучше выбрать кредит наличными, замечает руководитель дирекции развития потребительского кредитования Альфа-банка Лилия Фомина: он доступен на большой срок с ежемесячным погашением задолженности равными платежами, что удобно для планирования бюджета. Кредитная карта сейчас дает много дополнительных преимуществ – отложенный период для оплаты процентов, бесплатное обслуживание, возможность получать кэшбэк, снимать наличные без комиссии и др., добавила она.
Отдельными видами кредита являются рефинансирование, когда один банк выдает деньги для погашения обязательств перед другим, и реструктуризация (например, кредитные каникулы), когда можно пересмотреть условия договора, чтобы облегчить возврат долга. По способу погашения выделяют аннуитетные и дифференцированные ссуды: аннуитетные платежи всегда одинаковые, а дифференцированные изначально больше, но постепенно уменьшаются.
Ставки по кредитам
Для заемщика основным показателем при выборе кредита часто является размер ежемесячных платежей и процентная ставка. Но эти показатели не всегда полностью отражают выгоду – надо учитывать, что кроме самих процентов за пользование деньгами банки могут брать с заемщика дополнительные расходы, например комиссии за снятие денег с кредитки или за страховку. Все это входит в так называемую полную стоимость кредита (ПСК).
По закону ПСК рассчитывается банком в процентах и указывается в отдельной рамочке на первой странице договора. С января 2024 г. банки обязаны указывать ПСК на своих сайтах и в офисах. Тем самым им запрещено рекламировать только привлекательные ставки. Например, в предложении по кредиту наличными до 7 млн руб. ВТБ на своем сайте указывал минимальную ставку от 5,9%, а ПСК – в диапазоне от 15,900 до 44,300% (данные на 15 апреля).
Но не стоит опираться только на ПСК, считают в «Тинькофф банке»: важно изучать все условия договора, так как некоторые из них могут сводить на нет выгоду от более низкой ПСК. Например, у банка с низкой ПСК может быть комиссия за досрочное погашение. В таком случае выгода будет потеряна, если заемщик хочет погасить кредит раньше срока.
Как получить кредит и какие документы нужны
Для получения кредита нужно обратиться в банк лично или онлайн, ознакомиться со всеми условиями договора, выбрать способ зачисления средств и подписать документы. Перед тем как взять кредит, клиенту стоит определиться с тем, зачем и сколько денег ему нужно, подобрать удобный срок кредитования.
Банки вправе самостоятельно решать, какие документы запрашивать у клиента при оформлении кредита, но обычно этот набор примерно одинаковый. Многие банки используют упрощенную процедуру, когда требуется только паспорт и второй документ, это может быть, например, ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет, трудовая книжка, диплом об образовании.
Также заемщик должен гарантировать кредитору, что может вернуть деньги, для этого можно предоставить справку о своей платежеспособности (чем выше доход, тем больше вероятность получить кредит), пригласить поручителя или созаемщика или передать имущество в залог. Помимо платежеспособности, перед тем как одобрить кредит, банк смотрит на достоверность предоставленной информации (если не соответствует действительности, то клиент получит отказ), на кредитную историю (желательно, чтобы не было просрочек) и наличие других кредитов (чем больше суммы по платежам, тем ниже вероятность получения нового займа).
Сейчас решения от большинства банков одинаковы по удобству – оформляются в один клик на сайте, в приложении или мобильном банке, рассказывает Фомина. Выбор остается за пользователем – какая сумма ему требуется и на какие цели: текущие траты, образование, строительство дома или покупка автомобиля и т. д., перечисляет она.