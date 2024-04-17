Что такое кредит

Также заемщик должен гарантировать кредитору, что может вернуть деньги, для этого можно предоставить справку о своей платежеспособности (чем выше доход, тем больше вероятность получить кредит), пригласить поручителя или созаемщика или передать имущество в залог. Помимо платежеспособности, перед тем как одобрить кредит, банк смотрит на достоверность предоставленной информации (если не соответствует действительности, то клиент получит отказ), на кредитную историю (желательно, чтобы не было просрочек) и наличие других кредитов (чем больше суммы по платежам, тем ниже вероятность получения нового займа).