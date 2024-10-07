Экономисты Совкомбанка ждут ключевую ставку на уровне 22% к концу года

Экономисты Совкомбанка ждут ключевую ставку на уровне 22% к концу годаВ других банках и управляющих компаниях прогнозы более оптимистичные
Экономисты обновляют свои макроэкономические прогнозы, закладывая риски продолжительной высокой инфляции и, как следствие, более длительного сохранения высоких ставок в 2025 г. В Совкомбанке повысили прогноз ключевой ставки на конец года до 22% с 20%. У других игроков оценки более оптимистичные: экономисты ВТБ и «Ренессанс капитала» ожидают 21% на конец года, управляющие «Альфа-капитала» и РСХБ – 20%, в Т-банке прогноз ставки повысили до 19% с 18%.
Инфляция складывается существенно выше прогноза ЦБ: на конец этого года в промежутке 6,5–7% и на конец следующего – 4–4,5%. Поэтому Банк России выберет более высокую траекторию ключевой ставки, чем ожидалось ранее, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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