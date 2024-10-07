Экономисты Совкомбанка ждут ключевую ставку на уровне 22% к концу года

Экономисты обновляют свои макроэкономические прогнозы, закладывая риски продолжительной высокой инфляции и, как следствие, более длительного сохранения высоких ставок в 2025 г. В Совкомбанке повысили прогноз ключевой ставки на конец года до 22% с 20%. У других игроков оценки более оптимистичные: экономисты ВТБ и «Ренессанс капитала» ожидают 21% на конец года, управляющие «Альфа-капитала» и РСХБ – 20%, в Т-банке прогноз ставки повысили до 19% с 18%.