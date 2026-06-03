«Опора России» предложила ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО

Третий блок поправок касается единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт. Стоимость нормо-часа в действующих справочниках составляет 960–1100 руб., тогда как рыночная цена кузовных работ сегодня находится в диапазоне 2500–3500 руб., говорится в письме. По оценке «Опоры России», существующие справочники, утверждаемые Российским союзом автостраховщиков (РСА), не успевают за изменениями рынка и не отражают фактических затрат автосервисов. Поэтому объединение предлагает включить в выборку данные дилерских организаций, обязать формировать не менее 75% выборки из сведений авторемонтных организаций и перейти к расчету нормо-часа на основе розничных цен для частного клиента. Для поставщиков данных предлагается ввести фильтр качества: в расчет должны приниматься прайс-листы только тех торговых организаций, которые имеют рейтинг в открытых электронных ресурсах не ниже 4 из 5 со сроком доставки не более 20 календарных дней.