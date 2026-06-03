«Опора России» предложила ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО

«Опора России» предложила ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГООбъединение среди прочего предложило ввести минимальный уровень натурального ремонта, но страховщики к идее относятся скептически
Объединение малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложило провести комплексную реформу ОСАГО, которая затронет как изменения в основной закон, так и порядок расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей. Соответствующие документы объединение направило в Госдуму и Банк России на имя его председателя Эльвиры Набиуллиной (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Что предлагает объединение
Действующие страховые суммы – 500 000 руб. за вред жизни и здоровью и 400 000 руб. за ущерб имуществу – не пересматривались с 2014 г., отмечается в документе. За тот же период средняя стоимость полиса выросла более чем в 4 раза с 1800 до 7500 руб. Объединение предлагает повысить лимит выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб., за ущерб имуществу – до 1,8 млн руб., а также закрепить их ежегодную индексацию на уровень инфляции.
Выплат за вред жизни и здоровью установленного лимита не хватает в 37,47% случаев и пострадавший вынужден взыскивать разницу через суд, писали «Ведомости». Власти уже готовы пойти на повышение лимитов. Законодательная инициатива председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова об увеличении максимальных выплат до 2 млн руб. в апреле получила поддержку правительства и может быть рассмотрена парламентом в ближайшие месяцы.
Также «Опора России» предлагает внести поправки в методики расчета денежного возмещения. При выплате в денежной форме страховщики вправе учитывать износ деталей, который может достигать 50% их стоимости. Одновременно в расчет берутся наиболее дешевые аналоги запчастей, не всегда отвечающие стандартам безопасности производителя. Объединение считает необходимым исключить коэффициент износа из расчета стоимости запчастей при денежном возмещении.
В «Опоре России» считают, что действующий порядок приводит к систематическому занижению размера выплат. Полученных средств зачастую недостаточно для ремонта автомобиля на официальных станциях технического обслуживания (СТО), из-за чего автовладельцы вынуждены обращаться в небольшие гаражные мастерские или вовсе отказываться от идеи восстановления своего транспортного средства. Такая практика негативно влияет как на безопасность дорожного движения, так и на развитие легального рынка авторемонта, отмечают представители «Опоры России».
Поэтому в бизнес-объединении настаивают на введении квоты: доля автомобилей, направляемых на официальные СТО, должна составлять не менее 30% от общего числа страховых случаев. Это позволит увеличить загрузку легальных сервисов, повысить качество ремонта и обеспечить использование комплектующих, соответствующих требованиям производителей автомобилей, отмечают инициаторы.
Третий блок поправок касается единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт. Стоимость нормо-часа в действующих справочниках составляет 960–1100 руб., тогда как рыночная цена кузовных работ сегодня находится в диапазоне 2500–3500 руб., говорится в письме. По оценке «Опоры России», существующие справочники, утверждаемые Российским союзом автостраховщиков (РСА), не успевают за изменениями рынка и не отражают фактических затрат автосервисов. Поэтому объединение предлагает включить в выборку данные дилерских организаций, обязать формировать не менее 75% выборки из сведений авторемонтных организаций и перейти к расчету нормо-часа на основе розничных цен для частного клиента. Для поставщиков данных предлагается ввести фильтр качества: в расчет должны приниматься прайс-листы только тех торговых организаций, которые имеют рейтинг в открытых электронных ресурсах не ниже 4 из 5 со сроком доставки не более 20 календарных дней.
В пояснительных материалах к инициативе отмечается, что справочники РСА при определении стоимости запчастей нередко ориентируются на наиболее дешевые предложения на рынке. По мнению представителей автобизнеса, такой подход не позволяет закупать детали надлежащего качества и создает разрыв между размером страхового возмещения и реальной стоимостью ремонта. В конечном итоге это снижает привлекательность работы с ОСАГО для легальных автосервисов и способствует росту доли полулегального сектора ремонта.
Действующая система перестала учитывать изменения на рынке автосервисных услуг и стоимость автомобильных комплектующих, считают авторы инициативы. В результате страхового возмещения во многих случаях недостаточно для качественного ремонта автомобиля после ДТП, а владельцы машин вынуждены обращаться в неофициальные мастерские или доплачивать за восстановление транспортного средства из собственных средств.
На фоне роста налоговой нагрузки и снижения покупательной способности усиливается перекос в пользу нелегальных и полулегальных автосервисов, отметил представитель комитета «Опоры России» по автобизнесу, гендиректор MCService Виктор Комышан. В этих условиях ОСАГО остается одним из немногих источников загрузки для легальных СТО и позволяет поддерживать безопасность дорожного движения, считает он.
Пора либо пересматривать лимиты с приближением справочников к реалиям рынка, либо признать, что по единой методике страховщики определяют не размер расходов на ремонт, а лишь размер страховой выплаты в пределах своих обязательств, считает президент Союза экспертов-техников Сергей Дорофеев.
Банк России получил письмо с предложениями по изменению системы ОСАГО и рассмотрит его в установленном порядке, об этом «Ведомостям» сообщил представитель регулятора. При этом в ЦБ подчеркнули, что поддерживают законопроект об увеличении лимита выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб. По мнению регулятора, такая мера позволит повысить уровень защиты пострадавших в ДТП и устранить существующий дисбаланс между ОСАГО и страхованием ответственности перевозчиков, где размеры компенсаций существенно выше.
Вместе с тем Банк России считает возможным увеличить размер выплат по имущественному ущербу и без пересмотра действующего лимита в 400 000 руб. В марте регулятор предложил изменить порядок формирования стоимостных справочников, которые используются страховщиками для расчета возмещения. После вступления изменений в силу средняя выплата по ОСАГО, по оценке ЦБ, может вырасти на 9–10%. Соответствующий нормативный акт уже проходит регистрацию в Минюсте, подчеркнул представитель регулятора.
Мнение рынка
В РСА ждут рассмотрение Госдумой законопроекта о повышении лимита выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. осенью-зимой 2026 г., говорит представитель союза. Вопрос увеличения лимита выплат за ущерб имуществу пока находится на более ранней стадии обсуждения. По словам представителя РСА, участники рынка признают, что действующих 400 000 руб. все чаще недостаточно для покрытия расходов на ремонт автомобиля, но обсуждается повышение лимита до 1 млн руб.
В то же время страховщики скептически оценивают ряд других предложений «Опоры России». Представитель РСА подчеркнул, что относительно индексации страховых сумм идея была, но ее отвергли. Также он считает трудно реализуемой инициативу по установлению обязательной доли ремонтов на СТО на уровне не менее 30% страховых случаев. Не для всех автомобилей доступны новые запчасти, а у отдельных страховщиков отсутствуют договоры с необходимыми СТО, отметил представитель союза.
Осторожно относятся страховщики и к идее отказа от учета износа деталей при денежной форме возмещения. По оценке РСА, такая мера приведет к росту средней выплаты и, как следствие, повысит стоимость полисов ОСАГО.
Не поддерживает РСА и предложения по изменению принципов формирования справочников средней стоимости запчастей: актуализация справочников проводится ежеквартально на основе данных участников рынка и уже отражает текущую ценовую ситуацию. Кроме того, отметил представитель РСА, использование критериев вроде рейтинга поставщиков считается проблематичным в союзе, поскольку единой и нормативно закрепленной системы оценки продавцов автозапчастей сегодня не существует.
Необходимость пересмотра лимитов выплат по ОСАГО назрела давно, поскольку стоимость ремонта автомобилей за последние годы существенно выросла, считает директор по методологии ОСАГО и международных систем страхования «Росгосстраха» Егор Светлов. Вместе с тем любое увеличение страховых сумм должно рассматриваться в увязке с тарифной политикой, отмечает он. Если индексация страховых сумм будет сопровождаться соответствующим расширением тарифного коридора, то такое изменение можно оценить положительно, говорит Светлов. По его словам, повышение лимитов без учета влияния на экономику продукта может создать дополнительную нагрузку на страховщиков.
Предложения «Опоры России» вряд ли будут приняты в нынешнем виде, считает заместитель директора департамента розничного страхования «РЕСО-гарантии» Павел Яковлев. По его словам, часть инициатив носит PR-характер. Например, предложение установить минимальную долю ремонтов на СТО на уровне 30% страховых случаев сложно реализовать в условиях старения российского автопарка: средний возраст автомобилей в стране составляет около 15 лет, а ремонт таких машин новыми запчастями зачастую невозможен из-за их отсутствия, пояснил он.
При этом Яковлев поддерживает инициативы, направленные на повышение качества страховой защиты клиентов. Но любые изменения, увеличивающие расходы на урегулирование убытков, должны учитывать влияние на стоимость полиса. Кроме того, по мнению эксперта, совершенствование ОСАГО должно сопровождаться мерами по противодействию страховому мошенничеству и злоупотреблениям со стороны недобросовестных автоюристов.