Суд признал виновным экс-замглавы Ростуризма Амунца по делу о хищении 29 млрд рублей у Межпромбанка

Тверской суд Москвы во вторник, 18 апреля, признал виновным бывшего заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрия Амунца в пособничестве в хищении 29 млрд руб. Межпромбанка, сообщает «Интерфакс».

Гособвинение в ходе прений сторон просило суд признать Амунца виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы.

В свою очередь, сторона защиты просила вынести подсудимому оправдательный приговор за отсутствием в его действиях состава преступления. Подсудимый и его адвокаты согласны со следствием, что основатель Межпромбанка Сергей Пугачев совершил хищение средств кредитной организации, но настаивают, что сам Амунц к этому не имеет никакого отношения.

Рассмотрение дела по существу заняло почти год, начавшись 16 мая 2016 г. Фигурант был взят под стражу 29 августа 2014 г. По версии следствия, в 2008-2009 гг. Амунц принял участие в хищении около 29 млрд руб., выделенных Межпромбанку в качестве беззалогового кредита Банком России.

По версии следствия, схему хищения в 2008 г. разработал Пугачев, а присвоение денег осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО «ОПК Девелопмент», гендиректором которого был Амунц, позднее занявший пост замруководителя Ростуризма. По указанию Пугачева Амунц подписал фиктивные документы, послужившие основанием для необоснованного зачисления на счет возглавляемой им организации указанной суммы денежных средств.

В дальнейшем 29 млрд руб. при участии председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Александра Диденко, по данным следствия, были конвертированы в иностранную валюту и переведены в иностранную компанию, принадлежащую Пугачеву. Это дало возможность владельцу банка распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, напоминает ТАСС.

Пугачев находится в международном розыске. Диденко осужден и отбывает наказание.