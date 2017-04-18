Центробанк предлагает блокировать зарубежные мошеннические сайты

Центробанк России предлагает блокировать мошеннические финансовые домены и сайты, зарегистрированные за рубежом, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. «Мы обмениваемся информацией с правоохранительными органами, организуем блокировку сайтов, которые содержат противоправный контент и которые используются для несанкционированного доступа в информационные системы третьих лиц. Но пока это работает только в российском сегменте интернета», – сказала она заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей.

Председатель ЦБ также отметила, что в связи с развитием инновационных технологий больше услуг предоставляется с использованием интернета: «И здесь очень важно также защищать права потребителей финансовых услуг».