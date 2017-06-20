Российские банки в январе – мае увеличили прибыль в три раза

Российские банки в январе - мае текущего года получили прибыль в размере 653 млрд руб. Это в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2016 г. Об этом говорится в материалах ЦБ. Прибыль банков в мае составила 100 млрд руб.

За первые пять месяцев 2017 г. прибыль в размере 701 млрд руб. получили 415 кредитных организаций, убыток в размере 48 млрд руб. зафиксировали 166 банков. За аналогичный период 2016 г. прибыль показали 419 кредитных организаций в размере 430 млрд руб., убытки на 194 млрд руб. наблюдались у 265 банков.

За май активы банковского сектора с устранением влияния валютной переоценки выросли на 0,3% до 79,4 трлн руб.

В отчетном периоде вклады населения в банках выросли на 2,7%, одновременно депозиты и средства организаций на счетах увеличились на 1,9%.