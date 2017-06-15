Путин: прибыль банков России превысила 650 млрд рублей

Прибыль банков России превысила 650 млрд руб., при этом объемы кредитования юридических и физических лиц растут незначительно, надо побуждать банковскую систему действовать агрессивнее, но не во вред экономике, заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Доходы, прибыль коммерческих банков - она растет. Сегодня она достигла достаточно серьезной цифры - свыше 650 млрд руб., а объемы кредитования так и не увеличились. Для юридических лиц эти объемы увеличились на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но и этого недостаточно. Мы будем вместе работать аккуратно, так чтобы не раскачать макроэкономику - это, по сути, база, фундамент развития всей нашей финансовой и экономической системы в целом», - сказал Путин.

Одна из ключевых проблем в РФ - уровень ставки, доступность кредитов, в том числе малому бизнесу, при этом уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики, указал глава государства.

«Малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать поддержку. Надо, наверное, совершенствовать эти инструменты (поддержки МСП бизнеса) и побуждать банковскую систему действовать более агрессивно. ЦБ обещал нам в этом году, что объемы финансирования со стороны коммерческих банков будут увеличены где-то до 6%», - отметил он.

Прибыль российских банков в январе-апреле выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 553 млрд руб,, сообщал в мае ЦБ РФ.