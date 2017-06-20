Большую часть выпуска евробондов России выкупили иностранные инвесторы

Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска евробондов России, который был размещен во вторник.

«Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, причем наибольший объем пришелся на американских инвесторов. Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы», – сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала», который выступил единственным организатором сделки.

Минфин РФ разместил суверенные еврооблигации со сроком обращения 10 лет в объеме $1 млрд и со сроком обращения 30 лет в объеме $2 млрд. Ставка купона по 10-летнему выпуску составила 4,25%, по 30-летнему - 5,25%.

«Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, размещение прошло с более чем двукратной переподпиской, объем книги заявок составил более $6 млрд», - отметил Соловьев. При этом, по его словам, России удалось установить максимально низкие ставки купона за всю историю размещений суверенных евробондов РФ.