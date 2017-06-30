Микрофинансовые организации в 2016 году увеличили чистую прибыль почти вдвое, до 8 млрд рублей

Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в 2016 г. выросла в 1,9 раза до 7,9 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ.

Собственный капитал МФО за 2016 г. вырос на 20,1% и составил 61,4 млрд руб.

Микрофинансовые организации в 2016 г. увеличили портфель займов на 25,3% до 88,1 млрд руб. При этом на физических лиц приходится 75,7% портфеля (23,8% из них краткосрочные микрозаймы), на индивидуальных предпринимателей - 13,5%, на юридических лиц - 10,8%.

Средняя сумма микрозайма снизилась до 10 300 руб. за 2016 г. с 12 400 руб. в 2015 г.

Полная стоимость (ПСК) займов варьируется в зависимости от категории ссуды. Среднерыночное значение ПСК займов на срок до 1 месяца на сумму до 30 000 руб. (так называемые «займы до зарплаты») снизилось за IV квартал 2016 г. относительно аналогичного периода предыдущего года на 5,8 процентного пункта (п. п.) до 599,4% годовых.

МФО в целом за 2016 г. предоставили 195,1 млрд руб. займов. В 2016 г. было списано 2,9 млрд руб. займов (3,3% от портфеля, или 1,5% от объема выдач), что на 29,1% больше, чем за 2015 г.

Количество заемщиков МФО в 2016 г. выросло в 1,5 раза до 5,1 млн человек.