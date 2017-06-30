Клиенты Сбербанка пожаловались на повторное списание средств

Клиенты Сбербанка пожаловались на повторное списании средств по уже проведенным операциям. На это обратило внимание издание vc.ru. Служба поддержки банка в Twitter пообещала вернуть списанные по ошибке деньги в течение пяти дней.

В колл-центре Сбербанка сообщали «Ведомостям», что двойное списание происходит по операциям от 27 июня. В банке объяснили это техническим сбоем. Оператор колл-центра отметил, что над устранением проблемы уже работают специалисты. Когда проблема будет устранена, неизвестно.

«Банк инцидент подтверждает, причина сбоя на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлен в течение пяти дней», – сообщил представитель Сбербанка.