Пожар на крыше здания в центре Москвы потушили

Пожарные ликвидировали пожар в здании на Садовой-Спасской улице в Москве. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу ул. Садовая-Спасская, дом 19, площадь пожара составила порядка 80 кв. м. Из здания были спасены четыре человека, сведений о пострадавших не поступало.

На месте пожара работали более 20 пожарно-спасательных подразделений, более 90 человек личного состава. Концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены.

В пресс-службе МЧС сообщили «Интерфаксу», что причины пожара устанавливаются.