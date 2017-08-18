В Москве загорелась крыша дома с магазином Стерлигова

Крыша жилого дома загорелась в центре Москвы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В девятиэтажном здании старой постройки в доме 19, строение 1, по Садово-Спасской улице произошел пожар», - сказал источник. Возгоранию присвоен второй номер сложности из пяти, наблюдается открытое горение. «Существует угроза распространения огня по всей площади кровли», - сказал источник.

Бывший доходный дом Афренова постройки 1904 г. - первая девятиэтажка Москвы. На первом этаже находятся гостиница, магазин продуктов, салон красоты, агентство недвижимости и магазин «Хлеб из русской печи Германа Стерлигова». Этой весной магазин получил скандальную известность за размещение в витрине вывески ксенофобского содержания.