В МЧС уточнили площадь возгорания на крыше здания в центре Москвы

Площадь пожара на крыше здания на Садовой-Спасской улице в Москве составляет примерно 70 кв. м. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Собеседник агентства добавил, что из здания были спасены четыре человека. Осведомленный источник уточнил, что на крыше здания в центре столицы горит деревянный обрешетник.

Ранее сообщалось, что в центре столицы горит бывший доходный дом Афренова, который был построен в 1904 г. На первом этаже находятся гостиница, магазин продуктов, салон красоты, агентство недвижимости и магазин «Хлеб из русской печи Германа Стерлигова». Этой весной магазин получил скандальную известность за размещение в витрине вывески ксенофобского содержания.