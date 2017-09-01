Дворкович возглавил наблюдательный совет Россельхозбанка

Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) избрал своим председателем вице-премьера России Аркадия Дворковича, сообщается в материалах организации. На этом посту он сменил министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Россельхозбанк создан в 2000 г. В этом году государственный бюджет выделил на пополнение капитала РСХБ 30 млрд руб.: 5 млрд в I квартале и еще 25 млрд руб., которые поступят до конца сентября.

За шесть месяцев этого года РСХБ получил убыток в 10,8 млрд руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее (25,2 млрд руб.), следует из отчетности банка по МСФО. Основной причиной убытка по-прежнему остаются резервы, на них банк тратит больше, чем получает от кредитования, – 31,9 млрд против 29,5 млрд руб.

Капитал банка за полгода снизился на 6% и составил 154,5 млрд руб. На 1 августа 2017 г. достаточность основного капитала банка была 9,6% при минимуме 6%, или 7,3% с учетом надбавок, подчеркивает Попов. Ожидаемые банком 25 млрд руб. до конца года добавят 1 п. п. к достаточности капитала.