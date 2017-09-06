Костин считает низкими шансы продать украинские активы

Президент ВТБ Андрей Костин считает, что компании, скорее всего, не удастся продать украинские активы. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума.

«Продать нам, я думаю, никто не даст, скорее всего, потому что я не верю в искренность украинских властей по продаже», - приводит ТАСС слова Костина.

Группа ВТБ пытается продать свои украинские активы – банк ВТБ (Украина) и БМ банк – с мая прошлого года. Но уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 г. после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.